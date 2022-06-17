عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمدة 3 سنوات.. ليفربول يوافق على رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

ساديو ماني
ساديو ماني

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي، أن إدارة نادي ليفربول وافقت على رحيل النجم السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وسيتم عقد جلسة بين مسؤولي الناديين اليوم لحسم الأمور رسميا.

42.5 مليون استرليني.. بايرن ميونخ يرفع عرضه لضم ساديو ماني من ليفربول

بفارق 15 هدفا.. محمد صلاح يتفوق على ساديو ماني أفريقيا

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "ساديو ماني جاهز للانضمام إلى بايرن ميونيخ بصفقة دائمة من ليفربول".

 

وأضاف رومانو: "من المقرر التوصل لاتفاق بعد لقاء مباشر بين الناديين اليوم".

 

واختتم: "تم الاتفاق بالفعل على الشروط الشخصية بنسبة 100٪ على صفقة مدتها ثلاث سنوات".

 

وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق للتجديد.

ساديو ماني  يشارك مع ليفربول في 51 مباراة في مختلف المسابقات

وشارك ساديو ماني مع ليفربول في 51 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهم 23 هدفا، وصنع 5 أهداف.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ ساديو ماني 70 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ماني بايرن ميونخ ليفربول رومانو Sports

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

فرعون صغير.. بايرن ميونخ يشيد بأداء الحارس المصري مروان صلاح

ترشيحاتنا

احرصوا على الرياضة بانتظام .. مجدي يعقوب يضع روشتة لحماية القلب

بكاء وخيانة وحبس .. غادة إبراهيم تفتح دولاب أسرارها على الهواء ..فيديو

عقار الظاهر المنهار.. انتشال جثة موظف بالأزهر وزوجته ونجلهما و3 آخرين

لمدة 3 سنوات.. ليفربول يوافق على رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

رويترز: شركات صينية في محادثات متقدمة مع قطر للاستثمار في حقول غاز

توفيا في حادث| الهجرة تعيد جثمانيّ زوجين مصريين من أمريكا إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

تخرج للتزاوج ليلا.. عناكب تعيش على وجوه البشر.. فيديو جراف

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ