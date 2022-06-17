لمدة 3 سنوات.. ليفربول يوافق على رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي، أن إدارة نادي ليفربول وافقت على رحيل النجم السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وسيتم عقد جلسة بين مسؤولي الناديين اليوم لحسم الأمور رسميا.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "ساديو ماني جاهز للانضمام إلى بايرن ميونيخ بصفقة دائمة من ليفربول".

وأضاف رومانو: "من المقرر التوصل لاتفاق بعد لقاء مباشر بين الناديين اليوم".

واختتم: "تم الاتفاق بالفعل على الشروط الشخصية بنسبة 100٪ على صفقة مدتها ثلاث سنوات".

وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق للتجديد.

ساديو ماني يشارك مع ليفربول في 51 مباراة في مختلف المسابقات

وشارك ساديو ماني مع ليفربول في 51 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهم 23 هدفا، وصنع 5 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ ساديو ماني 70 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.