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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيتا جاما السبب .. انتشار جديد لـ البقع الشمسية اليوم

البقع الشمسية
البقع الشمسية

رصد صباح اليوم الجمعة، وجود تسع مجموعات من البقع الشمسية على سطح الشمس وهو امر لم يشاهد بهذا الشكل منذ سنوات، ولعل أبرز هذه البقع  هي  AR3031  - أسفل يمين قرص الشمس - ، والتي تحتوي على مجال مغناطيسي غير مستقر "بيتا جاما" والذي يحوي طاقة لحدوث توهجات من الفئة (M) متوسطة القوة.  

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ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تظهر المراقبة اليومية للشمس بأن نشاط الدورة الشمسية 25 فاق التوقعات حيث تجاوز عدد البقع الشمسية في شهر مايو 2022 بمقدار الضعف ، مما يعطي مؤشر بإمكانية حدوث حد أقصى قوي نسبيًا لهذه الدورة  الشمسية في أوائل عام 2025.

ويوضح الخبير الفلكي ماجد أبو زاهرة، أننا نشهد بالتأكيد التأثيرات على الأرض في القطب الشمالي حيث رصد ظهور رائع  للشفق القطبي هو الأفضل منذ سنوات، وتضاعف النشاط الجيومغناطيسي اكثر من ثلاث مرات تقريبًا منذ بدء الدورة الشمسية.

عام 2024 ، قبل ذروة نشاط البقع في الدورة الشمسية 25 ، من المقرر أن تطلق الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) مركبة فضائية جديدة مخصصة للتنبؤ بالطقس الفضائي ومجهزة  لأخذ عينات من الرياح الشمسية ، وتوفير صور للانبعاثات الكتلية الاكليلية، ومراقبة النشاط الشمسي الشمس بتفاصيل أدق من ذي قبل. 

كذلك من المقرر أيضًا إطلاق القمر الصناعي (GOES-U) التابع لالإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا)  في عام 2024، وسيحمل ثلاثة اجهزة لمراقبة الطاقة الشمسية، بما في ذلك أول كورونوغراف مدمج ، والذي سيساعد في الكشف عن الانبعاثات الكتلية الإكليلية، وستساعد عمليات الرصد المعززة للشمس من هذه الأقمار الصناعية في تحسين التنبؤ بالطقس الفضائي.

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