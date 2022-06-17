تدريبات بدنية للاعبي الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الجمعة ، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وقاد فيليب أندريا مدرب الأحمال هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بخلاف تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.