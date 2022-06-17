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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الغني يتعافى من إصابته وينتظم في التدريبات الجماعية

صدى البلد

انتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري. 

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكاحل و تعرض لها خلال مباراة الداخلية الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي مؤخرا.

 ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام. 

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.

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