عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لليوم السادس .. استمرار البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية للكوادر المحلية الأفريقية

لليوم السادس على التوالى ، استمرت فاعليات  النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الافريقية على التنمية المحلية واللامركزية ،  والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة 12-22 يونيو الجارى.


و تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتعزيز البرنامج التدريبى للمشاركين الافارقة بجولات وزيارات ميدانية توضح رؤية ودور  مصر في دعم الاشقاء الافارقة ، وتسخير كافة مقدراتها ومواردها لخدمة قضايا القارة السمراء ، تم اليوم تنظيم زيارة ميدانية  لفريق المتدربين الافارقة الى مقر مكتب إقليم شمال افريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية  بحي النزهة.

وكان في استقبال وفد المتدربين الافارقة  السفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى ورئيس المكتب و اللواء يحيى الادعم رئيس حى النزهة ، حيث قام المتدربون بجولة تفقدية بمقر المكتب الذى تم تدشينه منذ عام سابق  والذى يعد دليلاً جديداً على التزام مصر نحو القارة الأفريقية، وامتداد لأواصر الشراكة التي رعاها ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع كل إمكانات الدولة المصرية في خدمة قارتنا الأفريقية ، وهو ما أكده السفير حجازى في كلمته الترحيبية بالزائرين الافارقة مشيراً الى الخلفية الزمنية لاستضافة مصر للمقر  وما تم تقديمه من تسهيلات لتوفير المقر اللائق والمجهز لخدمة أهداف المنظمة  والاضافة الى رصيد مصر الافريقى ، مستعرضاً أهم الأنشطة والبرامج والفعاليات والمؤتمرات التي شارك فيها المكتب على مدار عام كامل ، ومتناولاً بالتفاصيل أهم التحديات التي تواجه المدن والمحليات الافريقية وعلى رأسها خفض معدلات الفقر و البطالة وانخفاض الدخول ، والعشوائيات، وعدم الإدارة الجيدة للمخلفات الصلبة ، و تلوث الماء والهواء، شبكات الطرق ووسائل النقل  و نظم الصرف غير الادمية، و التغير المناخى، واخيراً تداعيات جائحة كورونا.

كما القى السفير حجازي الضوء على جهود مواجهة هذه التحديات على المستوى الافريقى من خلال تعزيز التعاون بين دول الجنوب وحشد كافة الموارد المتاحة، و تبادل الخبرات و أفضل الممارسات ، و تحسين إدارة الأصول والاملاك، التوجه نحو المدن الذكية والاقتصاد الأخضر ، مؤكداً في ختام كلمته ان المقر بالرغم انه يقوم بالاشراف على نشاط عمل المنظمة في إقليم شمال افريقيا إلا إنه مفتوح دائما امام كافة القيادات والكوادر المحلية في كافة انحاء القارة السمراء في اطار حرص المكتب على التواصل الدائم مع المكاتب الإقليمية الأخرى في انحاء القارة .

ومن جانبه، رحب اللواء  يحيى الادعم  بوفد المتدربين الافارقة ، ونقل اليهم تحيات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مؤكداً ان المحافظة وحى النزهة قد اوفوا بما تعهدت به  مصر بتوفير كافة السبل وإتاحة أفضل الأماكن لإقامة المقر الإقليمي عن إقليم الشمال الإفريقي (نارو) في اطار ادراك أهمية المقر كأحد روافد العمل الافريقى المحلى المشترك متمنياً للمتدربين الافارقة  طيب الإقامة في القاهرة خلال فترة التدريب.

واختتمت الزيارة الميدانية بحفل استقبال أقامه المكتب بمناسبة مرور عام على افتتاحه في 17 يونيو 2021.

IMG-20220617-WA0006
IMG-20220617-WA0006
IMG-20220617-WA0009
IMG-20220617-WA0009
IMG-20220617-WA0007
IMG-20220617-WA0007
IMG-20220617-WA0011
IMG-20220617-WA0011
IMG-20220617-WA0010
IMG-20220617-WA0010
IMG-20220617-WA0005
IMG-20220617-WA0005
IMG-20220617-WA0008
IMG-20220617-WA0008
الكوادر الأفريقية البرنامج التدريبي وزارة التنمية المحلية شعراوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

موضوعات متعلقة

شعراوي: تمويل 3189 مشروعا صغيرا ومتناه الصغر باستثمارات 36,6 مليون جنيه

ترشيحاتنا

تشكيل فاركو لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

دفعوا حياتهم ثمن رفض ترميم البناء.. القصة الكاملة لانهيار عقار في حي الوايلي

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يختبر ميزة جديدة للمحادثات الجماعية وسامسونج تطلق محفظة رقمية

عودة المثلوثي للتدريبات الجماعية لـ الزمالك استعدادا لـ مباراة الأهلي

لليوم السادس .. استمرار البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

رضا عبد العال.. تعرض للسحر في الزمالك وهدد باعتزال التحليل والتخلص من حياته

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

تخرج للتزاوج ليلا.. عناكب تعيش على وجوه البشر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ