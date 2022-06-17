لليوم السادس .. استمرار البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية

لليوم السادس على التوالى ، استمرت فاعليات النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الافريقية على التنمية المحلية واللامركزية ، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة 12-22 يونيو الجارى.



و تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتعزيز البرنامج التدريبى للمشاركين الافارقة بجولات وزيارات ميدانية توضح رؤية ودور مصر في دعم الاشقاء الافارقة ، وتسخير كافة مقدراتها ومواردها لخدمة قضايا القارة السمراء ، تم اليوم تنظيم زيارة ميدانية لفريق المتدربين الافارقة الى مقر مكتب إقليم شمال افريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بحي النزهة.

وكان في استقبال وفد المتدربين الافارقة السفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى ورئيس المكتب و اللواء يحيى الادعم رئيس حى النزهة ، حيث قام المتدربون بجولة تفقدية بمقر المكتب الذى تم تدشينه منذ عام سابق والذى يعد دليلاً جديداً على التزام مصر نحو القارة الأفريقية، وامتداد لأواصر الشراكة التي رعاها ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع كل إمكانات الدولة المصرية في خدمة قارتنا الأفريقية ، وهو ما أكده السفير حجازى في كلمته الترحيبية بالزائرين الافارقة مشيراً الى الخلفية الزمنية لاستضافة مصر للمقر وما تم تقديمه من تسهيلات لتوفير المقر اللائق والمجهز لخدمة أهداف المنظمة والاضافة الى رصيد مصر الافريقى ، مستعرضاً أهم الأنشطة والبرامج والفعاليات والمؤتمرات التي شارك فيها المكتب على مدار عام كامل ، ومتناولاً بالتفاصيل أهم التحديات التي تواجه المدن والمحليات الافريقية وعلى رأسها خفض معدلات الفقر و البطالة وانخفاض الدخول ، والعشوائيات، وعدم الإدارة الجيدة للمخلفات الصلبة ، و تلوث الماء والهواء، شبكات الطرق ووسائل النقل و نظم الصرف غير الادمية، و التغير المناخى، واخيراً تداعيات جائحة كورونا.

كما القى السفير حجازي الضوء على جهود مواجهة هذه التحديات على المستوى الافريقى من خلال تعزيز التعاون بين دول الجنوب وحشد كافة الموارد المتاحة، و تبادل الخبرات و أفضل الممارسات ، و تحسين إدارة الأصول والاملاك، التوجه نحو المدن الذكية والاقتصاد الأخضر ، مؤكداً في ختام كلمته ان المقر بالرغم انه يقوم بالاشراف على نشاط عمل المنظمة في إقليم شمال افريقيا إلا إنه مفتوح دائما امام كافة القيادات والكوادر المحلية في كافة انحاء القارة السمراء في اطار حرص المكتب على التواصل الدائم مع المكاتب الإقليمية الأخرى في انحاء القارة .

ومن جانبه، رحب اللواء يحيى الادعم بوفد المتدربين الافارقة ، ونقل اليهم تحيات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مؤكداً ان المحافظة وحى النزهة قد اوفوا بما تعهدت به مصر بتوفير كافة السبل وإتاحة أفضل الأماكن لإقامة المقر الإقليمي عن إقليم الشمال الإفريقي (نارو) في اطار ادراك أهمية المقر كأحد روافد العمل الافريقى المحلى المشترك متمنياً للمتدربين الافارقة طيب الإقامة في القاهرة خلال فترة التدريب.

واختتمت الزيارة الميدانية بحفل استقبال أقامه المكتب بمناسبة مرور عام على افتتاحه في 17 يونيو 2021.

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