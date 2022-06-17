عودة المثلوثي للتدريبات الجماعية لـ الزمالك استعدادا لـ مباراة الأهلي

شارك التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بعدما تعرض لإصابة في أنكل القدم تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.