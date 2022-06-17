لـ تراكم الإنذارات .. غياب محمود علاء عن مباراة الزمالك والأهلي

أدى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله.

ويغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك القادمة بسبب تراكم الإنذارات، ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في الكاحل تعرض لها خلال تدريبات المنتخب المصري الأول قبل ودية كوريا الجنوبية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.