تدريبات بدنية خاصة لرباعي الزمالك استعدادا لمباراة القمة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة لثلاثي الدفاع محمود حمدي " الونش"، محمد عبد الغني، وحمزة المثلوثي بالإضافة إلى يوسف إبراهيم " أوباما" خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

ولم يشارك الرباعي في التقسيمة الجماعية بناء على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الذي فضل خوض الرباعي لتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف فيليب أندريا مخطط الأحمال.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام بإستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.