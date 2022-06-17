تقسيمة فنية في ختام مران الزمالك استعدادا لمباراة القمة 124

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية في ختام مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة القمة 124 أمام الأهليفي الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها كما حرص المدير الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة