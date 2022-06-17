رضوى وسلمى شقيقتان أوائل فى الشهادة الأزهرية بالقليوبية: حفظنا للقرآن سر تفوقنا

حصلت الشقيقتان رضوى وسلمى تيسير السيد من قرية كفر عامر مركز كفرشكر بمحافظة القليوبية على المركز الأول في الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية على مستوى القليوبية من معهد بنها النموذجي للفتيات.

حصلت رضوى تيسير الشقيقة الصغرى على المركز الأول في الابتدائية وسلمى الشقيقة الكبرى على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية.

وقالت سلمى تيسير الأولى على مستوى محافظة القليوبية في الإعدادية الأزهرية من معهد بنها النموذجي فتيات إن حفظ القرآن هو سر تفوقها، حيث ختمت حفظ القرآن العام الماضي، مما كان له الأثر في تحسين أدائها في المذاكرة لتحصل على المركز الأول رغم أنها أول عام تلتحق بالأزهر مشيرة إلى أنها من عائلة أزهرية وجدها وعمها من مشايخ الأزهر وأحبت أن تكمل مسيرتهما.

وأهدت رضوى تيسير الشقيقة الصغرى الحاصلة على المركز الأول للشهادة الابتدائية الأزهرية بالقليوبية تفوقها لأسرتها مؤكدة أن والدها ووالدتها هما سر نجاحها وتفوقها هي وشقيقتها، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تصبح طبيبة لتساعد الناس.

وأضافت أن التفوق لا يختلف عن الدراسة في التعليم العام أو الأزهري وأن الدراسة في الأزهر شرف كبير، مشيرة إلى أنها رحبت بفكرة نقلها للأزهر من التعليم العام وأظهرت هذا التفوق من خلال الاهتمام بالمذاكرة والنجاح الدائم.