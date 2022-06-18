غلق التحصيل الإلكتروني على نظام ums بألسن عين شمس ..اليوم

قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس إنه نظرا للتقفيل المالي يتم غلق التحصيل الالكتروني علي نظام ums ابتداء من يوم 18 يونيو 2022 حتي 30 يونيو .

وأكد الدكتور ناصر عبد العال أنه سوف يتم فتح التحصيل مرة أخري يوم 1 يوليو 2022 وعلي الطلاب الراغبين في سداد المصروفات الدراسية السداد قبل التواريخ المعلنة لغلق النظام .

وأشار إلى انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بألسن عين شمس للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢، و مشددا على ضرورة التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول من بوابات الجامعة وأثناء فترة الامتحان، كما سيتم خلال فترتي الامتحان إتخاذ إجرءات التعقيم اللازمة للجان، و تهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة.



وتستمر أعمال كافة قطاعات وإدارات الكلية لتطبيق خطة تأمين العملية الامتحانية لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بتنفيذ خطة إستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، و توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد ،و تم التنبيه على الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات.



وأوضح أنه تجري الامتحانات حتى ٢٩ يونية الجاري لطلاب الفرق الأربعة يوميًا على مدار الأسبوع ، ثلاثة أيام للفرقتين الأولى والثالثة وثلاثة أيام للفرقتين الثانية والرابعة، وسط إجراءات إحترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، حيث بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى ٣٠١٠ طالبًا موزعين على ١٢٢ لجنة، بينما وصل عدد طلاب الفرقة الثانية ٢٦١١طالبًا موزعين على ١٠٥ لجنة، والفرقة الثالثة ٢٥٩١ طالبًا موزعين على ١٠٤ لجنة، وعدد طلاب الفرقة الرابعة ٢٣٨٣طالبًا موزعين على ٩٧ لجنة، ويصل عدد إجمالي طلاب الكلية ١٠٥٩٥ عشرة ألاف خمسمائة خمس وتسعون طالب.

وتحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبحضور ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقع صباح اليوم ا.د. علي الانور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية اتفاقية تعاون مشترك بين مستشفي جامعة عين شمس ومستشفي جايز اند سانت توماس _ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، وشركة اسنشيا تريدنج بشأن تطوير مركز عين شمس للأورام ، بحضور ا.د. اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة ، ا.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د. طارق يوسف نائب المدير التنفيذى للمستشفيات ومدير مستشفى الجراحة ، أ.د. سامية عبده نائب المدير .

