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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يُعلن انتهاء أزمة إيقاف القيد بالزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن انتهاء أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء، موضحا أن أزمة المستحقات الخاصة بماريتمو البرتغالي انتهت بالكامل.

 وأوضح مرتضى منصور خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح قناة الزمالك في ثوبها الجديد أنه فضل عدم الكشف عن انتهاء أزمة قيد نادي الزمالك لحين منح لاعبي الفريق الأول كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة التي حصلوا عليها بالأمس جميعاً.

 ووجه مرتضى منصور رسالة إلى الجماهير مؤكدا أنه لن يتخاذل في أي من الملفات الخاصة بنادي الزمالك. 

وأكد مرتضى منصور أن اتحاد الكرة أخطأ في حق الزمالك بإخفاء خطاب الاتحاد الأفريقي الخاص برخص الأندية مثلما حدث مع الأهلي في أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور الزمالك أخبار الرياضة إيقاف قيد اخبار الزمالك

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