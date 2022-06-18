اليوم .. محاكمة سائق قتل زوج شقيقته بالزاوية الحمراء

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، محاكمة سائق متهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء بسبب خلافات بينهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وحاتم عبد الفتاح أبوشنب.

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم «ح.م»، 28 عاما، بقتل المجني عليه «إ. ع» عمدا مع سبق الإصرار، إثر ديمومة الخلافات السابقة بينهما التي نشبت من جراء شكوى زوجة المجني عليه ضد الأخير لشقيقها المتهم.

وتبين التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم، أنه بيّت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض مخططا إجراميا استهله باستلال سلاح أبيض، وانتقل إلى مسكن ضحيته، منقضًا عليه طاعنًا إياه بسلاحه الحاد طعنات قاتلة نفذت بمواطن الحياة في جسده، عنقه وكتفه اليسرى، قاصدًا من ذلك إزهاق روح المجني عليه.