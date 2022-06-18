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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا تكشف عن قمامة على سطح المريخ تركها البشر

المريخ
المريخ

تمكَّن البشر من إيصال القمامة إلى سطح المريخ رغم عدم وجودهم على هذا الكوكب بشكل فعلي.
 

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ووفقاً لشبكة «جلوبال نيوز»، رصدت مركبة «بيرسيفيرانس» التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) نفايات غير متوقعة على الكوكب الأحمر، وهي عبارة عن جسم لامع عالق بين قطعتين من الصخور.

في سلسلة من المنشورات على موقع «تويتر»، شارك فريق البحث أنهم اكتشفوا ما يُعتقد أنها قطعة من البطانية الحرارية التي تم استخدامها لحماية العربة الجوالة من درجات الحرارة القصوى أثناء هبوطها.
 


وأشار منشور آخر إلى أنه «من المفاجئ اكتشاف ذلك هنا: تحطمت على بُعد نحو 2 كلم. هل هبطت هذه القطعة هنا بعد ذلك، أم أنها وصلت بفعل الرياح؟».

كانت المركبة الجوالة في مهمة منذ هبوطها على سطح المريخ في فبراير 2021، لاستكشاف فوهة «جيزيرو» على الكوكب بحثاً عن علامات على الحياة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد خردة فضائية بشرية على سطح المريخ. في أبريل  التقطت مروحية «إنجنيوتي» مشهداً جوياً لمعدات الهبوط التي تُركت عندما هبط المسبار، وفقاً لتقرير لـ«بزنس إنسايدر».

وكانت مركبات المريخ الجوالة في حالة من العمل المكثف مؤخراً، حيث أعادت صوراً لتضاريس المريخ غير العادية والمثيرة للاهتمام لكي يبحث فيها العلماء.

ويوم الأحد، أعادت «بيرسيفيرانس» صوراً لتشكيلات صخرية تشبه إلى حد كبير رأس ثعبان، بالإضافة إلى تشكيل صخري غريب آخر.

 

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