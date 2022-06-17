عاجل
أخبار الفن| محمد الحلو يرفض تكفل الموسيقيين بعلاجه.. سعد الصغير يستغيث بمحمود الخطيب.. خطوبة مؤلف مسلسل البيت بيتى البورصة تخسر 16.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي.. egx30 يتراجع 1% ومؤشر الأسهم المتوسطة يخسر 0.8%.. والمصريون يستحوذون على 71% من التعاملات نشرة أخبار البرلمان| خبراء يوضحون أسباب ارتفاع أسعار المواشي قبل العيد.. ضوابط الحصول علي تراخيص مؤقتة لشركات التكنولوجيا المالية أخبار التعليم|شوقي: سحب نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي من المدارس كذب..الفائز بجائزة الدولة التشجيعية: مسرح الجامعة تنقصه الرعاية والاهتمام.. الثلاثاء بداية فصل الصيف نشرة أخبار العالم.. معايير كوبنهاجن تحكم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. شرخ يضرب العائلة المالكة في بريطانيا.. و بايدن يعترف: لا نعرف مكان الأمريكيين المفقودين في كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

صدى البلد

باقي من الزمن 16 يوما.. جملة تتردد دائما في عق وأذن والد الطفلة رقية، الذي لم يترك بابا إلا طرقه، رغبة في إيجاد حل أو مساعدة تعينه على توفير العلاج لابنته «رقية»؛ التي تعاني من ضمور العضلات الشوكي وتحتاج إلى حقنة «زولجانزما» التي يبلغ سعرها 40 مليون جنيه، وكان الباب الأخير هو التوجه إلى وزارة التضامن الاجتماعي وفتح حسابات للتبرع في بنوك «الأهلي ومصر والتجاري الدولي» بمبلغ الحقنة.

 

أصل الحكاية.. ضمور عضلات شوكي

ولدت «رقية» طبيعية لأبوين طبيعيين، لم يظهر عليها شيء في الـ6 أشهر الأولى من عمرها، إلا أنه مع الشهر السابع بدأ يلاحظ عليها تأخر الحركة، فتوجه بها والدها الى الاطباء، وبعد فترة من العلاج الطبيعي وعدم التحسن، بدأت مرحلة الفحوصات، وكان آخرها رسم أعصاب وعضلات وتحليل cbk وتحليل جيني، وكان التشخيص بضمور عضلات شوكي».

أمنيتي بنتي تمشي تاني 

يقول محمد رضا والد رقية: «أمنية حياتي بنتي تمشي على رجليها، خصوصا إنها لازم تاخد الحقنة قبل ما تتم عامين، واللي هتمهم في 13 يوليو 2022، يعني بعد 43 يوما فقط».

وأضاف: «نفسي الناس تتبرع ورجال الأعمال عشان ألحق أشوف بنتي بتمشي على رجليها زي غيرها، خصوصا إن المرض ممكن يتطور مع الوقت ويوصل للقلب وقد تصل للوفاة»، يصف والد «رقية» كيف يمر يوم ابنته الصغيرة التي تعينها أمها في كل شيء، وكيف تواجه صعوبة في الحركة وكيف لا تستطيع المشي.

رقية تسابق الزمن

وتابع «رضا» بصوت تخنقه الدموع: «خايف الأمور تطور وتوصل إنها متبقاش قادرة تبلع أو حتى تتنفس»، مشددا على انه يستغيث ويطلب العون من الجميع لعل أحدا يسمع، وأضاف: «الحقنة دي تعتبر الأغلى في العالم، ولكن إحنا أملنا كبير وزي ما قدرنا نعمل ده مرة واتنين نقدر نعمل ده عشان رقية تاخد العلاج قبل المدة ما تنتهي، أنا نفسي بنتي تاخد فرصة إنها تعيش حياة طبيعية».

وأشار إلى فتح حساب للتبرع للطفلة، ومشاركة أرقام حسابات التبرعات على جروب التضامن باسم طفلته على "فيس بوك"، الذي يضم ما يزيد عن 22 ألف شخص، خاصة أن ابنته يتبقى لها 16 يوم وتتم عامين من عمرها، وهو ما يصعب العملية.

حمو بيكا يدعم رقية

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، عن دعمه للطفلة رقية، مطالبا الجمهور بضرورة التبرع لتلك الحالة.

وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «أنا معنديش عيال، بس بحب الأطفال والحيوانات جدا، لو شفت حيوان مريض قلبي بيتقطع، ما بالك بطفل، محتاجة حقنة بـ40 مليون جنيه».

وأضاف: «رقم محدش فينا يقدر يعمله لو عاش عمره كله يحوش بس لو كل واحد فينا اشترك بمبلغ هانعمله، سيبكم من الفنانين والمطربين والكلام الفاضي ده يا جماعة، إحنا قد كل حاجة وربنا معانا، لما نفسك ربنا يكرمك في حاجه بتحبها، أو عاوز تطلع صدقة جارية لأمك أبوك أخوك أختك صاحبك اعمل في البنت الصغيرة دى خير وأنقذها من مرض هايخليها تعيش متعذبة طول عمرها لو ما لحقتهاش».

ما هو ضمور العضلات الشوكي؟

مرض ضمور العضلات الشوكي هو طفرة جينية تحدث بسبب نقص في جين "smn1" المسؤول عن كل عضلات الجسم، وإذا لم يتم علاجه؛ يؤدي لضمور العضلات الكلي ثم الوفاة.

مرض الضمور العضلي الشوكي له 4 أنواع، بينها النوع الثاني، الذي تظهر أعراضه بعد 6 شهور من الولادة، مثل عدم التحكم في الرجلين، ومع مرور الوقت تظهر مشكلة التأخر في الحركة.

ضمور عضلات شوكي 16 يوم إنقاذ الطفلة رقية حقنة زولجانزما 40 مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

تراجع مفاجئ لـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي لليمن: تمديد الهدنة خطوة أولى نحو تسوية أوسع نطاقا

السبكي: مصر مستعدة لنقل خبراتها في تشغيل المنشآت الصحية والطوارئ إلى لبنان

دعاء بالزوج الصالح .. يجلب العريس في أسبوع

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

أخبار الرياضة| الأهلي يعلن اسم المدير الفني الجديد بعد لقاء القمة .. وبايرن ميونخ يشيد بأداء مروان صلاح

المفتي العام للقدس: الاحتلال الإسرائيلي يمارس التطرف الديني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

فيديو

جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

تعرف عليهن..حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح.. فيديو جراف

محطة الضبعة ومشاريع الطاقة.. الرئيس يتحدث عن مصر القوية.. فيديو جراف

مش عارفة استوعب خبر رحيلك.. وداعا المخرجة الشابة نسمة زعزو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ