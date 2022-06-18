يقدم الشيف حسن طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية الطريقة والفوائد .



المقادير :



1 كوب حليب سائل

5 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

1ملعقة نسكافيه

1 كوب سكر

نص كوب زيت



طريقة التحضير :

في وعاء، يخفق الحليب مع السكر والنسكافيه والكاكاو جيداً.

- يضاف الزيت ملعقة ملعقة مع الخفق المستمر حتى يتجانس الخليط ويصبح قوامه كالمايونيز.

- يسكب شوكولا النوتيلا في وعاء ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

فوائد الشوكولاتة

تستعرض هذه المقالة 5 فوائد صحية للشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو، وذلك وفقًا لموقع healthline

الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة غنية بالألياف، والحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز وبعض المعادن الأخرى.

يحتوي الكاكاو والشوكولاتة الداكنة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة القوية.

تعمل المركبات النشطة بيولوجيًا في الكاكاو على تحسين تدفق الدم في الشرايين وتسبب انخفاضًا طفيفًا ولكن مهمًا من الناحية الإحصائية في ضغط الدم.



تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين العديد من عوامل الخطر المهمة للإصابة بالأمراض، كما يقلل من قابلية LDL للتلف التأكسدي مع زيادة HDL وتحسين حساسية الأنسولين.

تظهر الدراسات الرصدية والجذرية الى خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بين أولئك الذين يستهلكون أكثر الشوكولاتة.

تشير الدراسات الموجزة إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو يمكنها تحسين تدفق الدم إلى الجلد وحمايته من أضرار أشعة الشمس.

قد يحسن الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة وظائف المخ عن طريق زيادة تدفق الدم، كما أنه يحتوي على منبهات مثل الكافيين والثيوبرومين.

الشوكولاتة تخفض الكوليسترول وتمنع تدهور الذاكرة

لطالما ارتبطت استهلاك الشوكولاتة المصابين بأمراض مثل السكري ، أمراض القلب والشرايين ، و ارتفاع ضغط الدم ، ويعتقد أن الشوكولاتة تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة .

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الشوكولاتة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول وتمنع تدهور الذاكرة.

ولكن تحتوي الشوكولاتة على عدد كبير من السعرات الحرارية، ويجب على الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه تناول الشوكولاتة باعتدال فقط.

ونظرًا لأن مناطق مختلفة من الدماغ تحتاج إلى مزيد من الطاقة لإكمال مهامها ، فإنها تحتاج أيضًا إلى تدفق دم أكبر، هذه العلاقة ، التي تسمى اقتران الأوعية الدموية العصبية ، قد تلعب دورًا مهمًا في أمراض مثل الزهايمر .

الشوكولاتة تحمي من السكتة الدماغية

كما وجد العلماء الكنديون ، في دراسة شملت 44489 فردًا ، أن الأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة من الشوكولاتة كانوا أقل عرضة بنسبة 22 في المائة للإصابة بسكتة دماغية من أولئك الذين لم يتناولوها ، أولئك الذين تناولوا حوالي 2 أونصة من الشوكولاتة في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بسكتة دماغية بنسبة 46 في المائة.