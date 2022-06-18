عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل

نوتيلا
نوتيلا

يقدم الشيف حسن طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا بالمنزل، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية الطريقة والفوائد .

txt

نصائح بسيطة تساعدك على النوم في درجات الحرارة العالية

txt

حلويات يمنية.. طريقة عمل البسيسة


المقادير :


1 كوب حليب سائل
5 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة
1ملعقة نسكافيه
1 كوب سكر
نص كوب زيت


طريقة التحضير :
في وعاء، يخفق الحليب مع السكر والنسكافيه والكاكاو جيداً.
- يضاف الزيت ملعقة ملعقة مع الخفق المستمر حتى يتجانس الخليط ويصبح قوامه كالمايونيز.
- يسكب شوكولا النوتيلا في وعاء ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

فوائد الشوكولاتة 

تستعرض هذه المقالة 5 فوائد صحية للشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو، وذلك وفقًا لموقع healthline

الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة غنية بالألياف، والحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز وبعض المعادن الأخرى.

يحتوي الكاكاو والشوكولاتة الداكنة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة القوية.

تعمل المركبات النشطة بيولوجيًا في الكاكاو على تحسين تدفق الدم في الشرايين وتسبب انخفاضًا طفيفًا ولكن مهمًا من الناحية الإحصائية في ضغط الدم.
 

تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين العديد من عوامل الخطر المهمة للإصابة بالأمراض، كما يقلل من قابلية LDL للتلف التأكسدي مع زيادة HDL وتحسين حساسية الأنسولين.

تظهر الدراسات الرصدية والجذرية الى خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بين أولئك الذين يستهلكون أكثر الشوكولاتة.

تشير الدراسات الموجزة إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو يمكنها تحسين تدفق الدم إلى الجلد وحمايته من أضرار أشعة الشمس.

قد يحسن الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة وظائف المخ عن طريق زيادة تدفق الدم، كما أنه يحتوي على منبهات مثل الكافيين والثيوبرومين.

الشوكولاتة تخفض الكوليسترول وتمنع تدهور الذاكرة
لطالما ارتبطت استهلاك الشوكولاتة المصابين بأمراض مثل السكري ، أمراض القلب والشرايين ، و ارتفاع ضغط الدم ، ويعتقد أن الشوكولاتة تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة .

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الشوكولاتة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول وتمنع تدهور الذاكرة.

ولكن تحتوي الشوكولاتة على عدد كبير من السعرات الحرارية، ويجب على الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه تناول الشوكولاتة باعتدال فقط.

ونظرًا لأن مناطق مختلفة من الدماغ تحتاج إلى مزيد من الطاقة لإكمال مهامها ، فإنها تحتاج أيضًا إلى تدفق دم أكبر، هذه العلاقة ، التي تسمى اقتران الأوعية الدموية العصبية ، قد تلعب دورًا مهمًا في أمراض مثل الزهايمر .

الشوكولاتة تحمي من السكتة الدماغية
كما وجد العلماء الكنديون ، في دراسة شملت 44489 فردًا ، أن الأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة من الشوكولاتة كانوا أقل عرضة بنسبة 22 في المائة للإصابة بسكتة دماغية من أولئك الذين لم يتناولوها ، أولئك الذين تناولوا حوالي 2 أونصة من الشوكولاتة في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بسكتة دماغية بنسبة 46 في المائة.

طريقة التحضير درجات الحرارة درجات الحرارة النوتيلا طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

تراجع مفاجئ لـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

موضوعات متعلقة

طريقة عمل صوص الكراميل.. غير مكلف ومضمون

طريقة عمل فراخ بالفريك للشيف هالة فهمي

للتغلب على البرد.. طريقة عمل بودرة السحلب بالمنزل

استعدادا لسحور رمضان.. طريقة تدميس الفول بالمنزل

ترشيحاتنا

اسحبوا الثقة منهم.. إبراهيم فايق: على اتحاد الكرة التقدم باستقالته

دنيا عبد العزيز: والدتي أتوفت بين أيديا.. اتجوزت بعد صداقة 12 سنة.. مصطفى سافر سوريا عشان يطلب إيدي من ابن خالتي

سعر الذهب اليوم في مصر..عيار 24 يسجل 1144 جنيها

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان للمرة الأولى منذ عملية "حارس الأسوار"

طبيب منتخب مصر يكشف حقيقة تهرب محمد صلاح من مباراة أثيوبيا| فيديو

وزير البترول..الدولة تعمل على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة منذ 6 سنوات.. أبعاد سياسية تحكم ملف تصدير الغاز إلى لبنان..مصر تستفيد من إسالة المنتج الإسرائيلي وإعادة تصديره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيديو

إلهام شاهين: أصبحت أتعرض للهجوم على كل جملة.. ومن يهاجمون الفن “مزقوين”

والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

تعرف عليهن..حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ