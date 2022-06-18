الثانوية العامة 2022| تفاصيل بدء امتحانات المواد غير الأساسية بعدغد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين القادم 20 يونيو 2022 .



وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يبدأ طلاب الثانوية العامة 2022 امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، حيث يؤدوا الطلاب يوم الاثنين 20 يونيو 2022 امتحان التربية الدينية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا ، كما يؤدي الطلاب في نفس اليوم امتحان التربية الوطنية من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يستكمل طلاب الثانوية العامة 2022 امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 ، حيث يمتحن الطلاب في هذا اليوم امتحان الاقتصاد من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا ، كما يمتحن الطلاب امتحان الاحصاء من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، لن يوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.





ومن جانبه .. حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر بشأن مطلب إتاحة تأدية امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.



وقال وزير التربية والتعليم، إن فكرة أداء الامتحانات من المنزل كانت استثنائية أثناء جائحة كورونا، ووقتها قام بعض الطلاب باللجوء للحل الجماعي لهذه الأسئلة، وفقدت الامتحانات مصداقيتها والهدف منها.



وأضاف وزير التربية والتعليم، “لهذا قررنا أن يتم عقد امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد في لجان مراقبة وفق الجدول المعلن لطلاب المدارس المصرية والدولية”.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه اثناء امتحانات الثانوية العامة 2022 ، سيؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في نفس اللجنة أو المدرسة التى سيؤدون فيها امتحانات فى المواد الدراسية الأساسية ، نافية وجود اي نية لتبديل اللجان سواء في الامتحانات الأساسية أو امتحانات المواد غير المضافة للمجموع



إرشادات مهمة لطلاب الثانوية العامة



نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على طلاب الثانوية العامة 2022 ، بالحرص على اتباع عددا من الارشادات الهامة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 تتمثل فيما يلي :