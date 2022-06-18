فاركو: من الصعب ترك محمد صبحي للانتقال للأهلي خلال الفترة المقبلة

كشف عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، موقف ناديه من بيع محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة .

وكانت أخبار قد ترددت خلال الفترة الماضية بوجود اهتمام من جانب النادي الأهلي، بالتعاقد مع الحارس الدولي لتدعيم حراسة مرمى الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " من الصعب التفريط في محمد صبحي خلال الفترة المقبلة أو تركه للانتقال للأهلي أو أي فريق في مصر".

وتابع: "صبحي من العناصر الأساسية الموجودة في الفريق، وسيستمر ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، ولا توجد نية لبيعه".

" src=" ">