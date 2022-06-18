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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي بالتفاوض مع برشلونة

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

كشفت تقارير صحفية، عن إبلاغ البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للإدارة بشأن التفاوض مع برشلونة، في حالة تقديم عرض رسمي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برناردو سيلفا يُفضل تغيير وجهته في حالة وصول عرض لفريقه مان سيتي.

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وأضافت: “تحدث برناردو سيلفا بالفعل مع ناديه، وابلغهم بقراره من خلال وكيله".

وتابعت: “اللاعب البرتغالي الدولي برناردو سيلفا لديه عقد مع فريقه حتى عام 2025، ويعرف برناردو باهتمام برشلونة من خلال وكيله، فقد منحوا الموافقة للسيتي للتفاوض في حالة وصول عرض من برشلونة”.

واكملت: “برناردو سيلفا ليس لديه أي شيء ضد مانشستر سيتي، بل إنه سعيد بمعاملة النادي، إنه يريد ببساطة مغادرة إنجلترا وهي فكرة كان يفكر فيها لمدة عام ونصف، منذ أن بدأ وباء كورونا، إلا أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق أقنعه في البقاء بعد علمه بمفاوضات برشلونة الصيف الماضي”.

واختتمت: “في حالة تقديم عرض رسمي فسيكلف برشلونة 80 مليون يورو، ويسعى فريق البلوجرانا لتوفير دخل كافي من أجل إبرام صفقات قوية الميركاتو القادم”.

وفي يوم الثلاثاء 26 ابريل، تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف مانشستر سيتي الرابع، البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء ريال مدريد.

هدف مانشستر سيتي الثالث جاء عن طريق مانشستر سيتي في الدقيقة 53 عن طريق فيل فودين بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فيرناندينيو من الجهة اليمنى.

رد ريال مدريد جاء سريعًا عن طريق البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة 55 بعد مراوغته لفيرناندينيو واقتحامه منطقة جزاء مانشستر سيتي ليسكن الكرة الشباك.

هدف مانشستر سيتي الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى.

وسجل البرازيلي جابريال خيسوس الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 11 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفن دي بروين، مستغلًا خطأ فادح من ديفيد ألابا في إبعاد الكرة.

مانشستر سيتي كاد أن يسجل الهدف الثالث عن طريق رياض محرز في الدقيقة 26 من انفراد تام بمرمى كورتوا، لكنه سدد الكرة خارج الشباك.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 33 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فيرلاند ميندي من اليسار.

برناردو سيلفا مانشستر سيتي برشلونة أخبار الرياضة أخبار عالمية وباء كورونا

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