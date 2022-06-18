نستخدمها في عملنا.. طبيب المنتخب: قمنا بشراء بعض الأسرة الطبيبة من كوريا

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، حقيقة شراء أحد اللاعبين لشاشة تليفزيون، عقب العودة من كوريا الجنوبية.

وكان منتخب مصر قد خسر برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية.

وقال أبوالعلا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: “عقب العودة من رحلة كوريا الجنوبية بعد خوض المباراة الودية أمام المنتخب الكوري الجنوبي قمنا بشراء بعض الأسرة الطبيبة (سرير طبي) التي نحتاجها في عملنا وفي عمليات المساج والاسترخاء وتجهيز اللاعبين عقب الإصابات”.

وتابع: “وقام عدد من اللاعبين مثل محمد إبراهيم بشراء سرير له على حسابه الخاص من أجل الاستعانة به في عمليات التأهيل عقب الإصابات والاستعداد للمباريات ولكن كتب البعض أننا قمنا بشراء شاشات (تلفزيونات)”.

واختتم: “يا جماعة إحنا خسرنا مباراتين من كوريا وأثيوبيا قبلها بس اللاعيبة أدت اللي عليها مش كنا رايحين نشتري شاشات احنا فيه بلاد بنروحها اللاعيبة مش بتشوفها غير من الشباك بتاع الطيارة بس”.