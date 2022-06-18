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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: 12 عيادة و7 أطنان أدوية لتأمين الحجاج المصريين خلال أداء المناسك

لجنة وزارة الصحة
لجنة وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استعدادات وتجهيزات الوزارة لموسم حج 1443 هـ، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة حجاج بيت الله من المصريين وكافة الجنسيات من كل دول العالم.

جاء ذلك في اجتماع عقده الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، مع أعضاء البعثة الطبية، بمركز الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تجهيز 12 عيادة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحجاج، منهم 9 عيادات بفنادق تسكين الحجاج المصريين بمكة المكرمة، و3 عيادات في المدينة المنورة.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، إن البعثة تم دعمها بـ7 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى تخصيص غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين، ومتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات وتوزيعها على العيادات .

وأضاف «قنديل» أن البعثة الطبية ستقدم خدماتها العلاجية للمصريين وكل من يطلب الخدمة من غير المصريين، بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية يومية في مقرات إقامة الحجاج مع توزيع المطويات التثقيفية على الحجاج.

وأشار إلى أن الاشتراطات الصحية المطلوبة من كل حاج، تتضمن شهادة Code QR تفيد الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة التنشيطية، من مراكز التطعيم المنتشرة في جميع المحافظات، موضحا أن المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان تقوم بعمل تحليل الـ PCR الذي يفيد بسلبية اختبار كورونا للحاج قبل موعد السفر بـ 72 ساعة.

ولفت «قنديل» إلى أن الاشتراطات الصحية المطلوبة من كل حاج، تتضمن استخراج شهادة طبية تفيد الخلو من الأمراض، من مستشفيات وزارة الصحة، وشهادة التطعيمات ضد الالتهاب السحائي وشلل الأطفال، منوها إلى أن أماكن الحصول على خدمة التطعيمات الخاصة بالحجاج متواجدة بمكاتب صحة المسافرين المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

ونصح الدكتور عمرو قنديل، الحجاج بالحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية، والالتزام بتعليمات السلطات السعودية، وضرورة التوجه إلى العيادات الطبية المتواجدة في أماكن المشاعر باللأراضي المقدسة، في حال الشعور بالتعب أو الإجهاد.

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الصحة الحجاج الخدمات الطبية حجاج بيت الله الطب الوقائي

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