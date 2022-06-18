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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحت رعاية الهجرة..

المعارض العقارية المصرية في كندا تحقق مبيعات بـ 250 مليون جنيه

المعارض العقارية
المعارض العقارية المصرية

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المعارض العقارية المصرية "طيبة سكيب" و"إيجيبت ليفينج"، التي انطلقت في مدينة ميسيساجا بمقاطعة أونتاريو في كندا تحت رعاية الوزارة  والسفارة المصرية بأوتوا، وبالتعاون مع وزارة الإسكان، حققت نجاحا كبيرا وإقبالًا من المصريين والكنديين.

وقد أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ امتنانها وفخرها بما حققته المعارض من ترويج ونجاح كبير يعكس بداية مرحلة جديدة في سوق التصدير العقاري المصري بأمريكا الشمالية، وثمنت جهود كل المنظمين والقائمين عليهم الذين قدموا صورة مشرفة تساهم في الترويج للاستثمار العقاري في مصر، والذين صرحوا في تقاريرهم التي تم إرسالها للوزارة بأن المعارض حققت مبيعات قُدرت بـ ٢٥٠ مليون جنيه، إضافة لمبيعات بضعف هذه القيمة تنتظر إتمام التعاقد.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن رعاية الوزارة لمثل هذه المعارض يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بذل الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة في جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار العقاري، فضلا عن الترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التي أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريون في الخارج - والمجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها - على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار في وقت قياسي.

من جانبهم، قال المنظمون إن المعارض شهدت حضور آلاف الزائرين من الجالية المصرية والعربية بكندا، وكذا مشاركة مجموعة من أهم المطورين العقاريين في مصر وهم: شركات بالم هيلز والأهلي صبور وكورنر ستون ومنصات وماونتن فيو وأيضا شركة كولدويل بانكر.

وأعرب كريم بطرس، أحد مؤسسي شركة "طيبة سكيب" المصرية في كندا المتخصصة في تنظيم المعارض الدولية، عن بالغ سعادته بنجاح معرض "طيبة سكيب" وقال: "نتطلع إلى تكرار هذه التجربة ولدينا توقعات بنجاحات أكبر في المستقبل"، مؤكدًا ضرورة أن يبذل المصريون في الخارج جهودا كبيرة من أجل مساندة ومؤازرة الدولة المصرية، وأضاف: "إن واجبنا في هذا التوقيت هو الترويج لكل الإنجازات التي تحدث بها والمعارض العقارية التي نظمناها تعد انعكاسا لذلك".

فيما قالت ميراندا جرجس، المدير التنفيذي لشركة square seven  المنظمة لمعرض "إيجيبت ليفينج": “نظرا لوجود أعداد كبيرة من المصريين المهاجرين بكندا ممن يبحثون عن امتلاك وحدات سكنية بمناطق متعددة بمصر، سواء للاستثمار أو الإقامة أثناء الزيارات أو التقاعد، فقد فكرت في إنشاء شركة وساطة عقارية  لتعمل على إيجاد الوحدات المناسبة لكل مشتر أو مستثمر من خلال العمل مع كبرى شركات التطوير العقاري بمصر، مع ضمان تقديم الاستشارات والخدمات المتكاملة لهم في هذا المجال على أعلى مستوى، من هنا أيضا جاءت فكرة إقامة المعرض والذي حقق نجاحا كبيرا وشهد تفاعلًا من الزائرين انعكس علي المبيعات المحققة”.

من ناحيتهم، أعرب المطورون العقاريون المشاركون بامتنانهم لدعم ورعاية وزارتي الهجرة والإسكان، وعن سعادتهم بالمشاركة في تلك المعارض الأولى من نوعها في كندا، حيث تم لأول مرة تعامل مباشر بين المطوريين العقاريين والجاليات المصرية والعربية في كندا الراغبين في شراء عقارات في مصر سواء سكنية أو تجارية، مطالبين بعقد مزيد من المعارض الترويجية للوصول للعملاء في كل مكان.

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نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المعارض العقارية طيبة سكيب السفارة المصرية

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