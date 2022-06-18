وزير الرياضة: إنشاء 267 مركز شباب جديد ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في القليوبية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هى مبادرة تستهدف بناء الإنسان في المقام الأول.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الشباب والرياضة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بأعضاء مبادة شباب يدير شباب – شباب البرلمان ) ، وتدشين مبادرة 100 قائد وذلك بقاعة الديوان العام الرئيسية، بحضور عدد من الكيانات الشبابية.

وأشار صبحي ، إلى أنه يجرى حاليا إنشاء 267 مركز شباب جديد بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة ، مضيفا أن الوزارة وضعت خطة لنشر الوعي ودعم مفهوم المشاركة السياسية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الحوارية التي تهدف إلى رفع الوعى لدى الشباب بهدف بناء جيل من الشباب ينتمي للوطن ويحقق الريادة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة والمجتمع.