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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل إنشاء وحده لشؤون ذوي الهمم بديوان عام الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار  رقم ٨٩٧٥ لسنه ٢٠٢٢ بإنشاء وحدة شؤون ذوي الهمم تتبع إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وذلك لتقديم الخدمات المتاحه لهم.

 

كما كلف محافظ الشرقية محمد ذكي ذكي على من العاملين بإدارة خدمة المواطنين  بالتعاون مع ذوي الهمم بلغة الإشاره جاء ذلك ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة١٩٧٩ بشأن نظام الادارة المحليه ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانو ن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية. وعلى الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه

 

أكد محافظ الشرقية على دعمه و تقديره وإحترامه الكامل لقادرون بإختلاف وإستعداد المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية لتقديم الخدمات اللائقة لهم والإستجابة لطلباتهم في حدود ما يسمح به القانون.

 

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 مشيراً إلى أن هذا القرار جاء تماشياً مع الرؤية التنمويه المتكاملة للدولة المصريه في تعزيز وإحترام وحماية حقوق الإنسان، بإعتباره محور العملية التنموية، وتماشياً مع الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى النهوض بكافة الحقوق المدنية والسياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية، والإتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات  دون أي تميز.

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