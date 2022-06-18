روشتة غذائية وصحية للتعامل مع الطلاب خلال فترة الامتحانات

قدم بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح للطلاب خلال فترة الامتحانات، قائلا:" يجب أن يحصل الطالب على قسط من النوم لا يقل عن 6 أو 8 ساعات"، متابعا:" العقل يحتاج إلى فترة راحة ولذلك لا ننصح بتقليل ساعات النوم عن 6 ساعات.

وأضاف "بهاء الدين ناجي" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، النوم خلال فترات النهار غير مفيدة، لكونه ضد الساعة البيولوجية للجسم، مشددا على أهمية النوم ليلا للحصول على الطاقة وتنشيط العقل والجسم.

ونصح الطلاب بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، لمنع الشعور بالكسل و تنشيط العقل، إضافة إلى ضرورة تقسيم وجبات الطعام على مدار اليوم.

وحذر من تناول الوجبات السريعة خلال فترة الامتحانات، لما لها من تأثير سلبي على العقل والتركيز والشعور بالكسل، مؤكدا على أن الوجبات السريعة تحتوي على مواد تتسبب في حدوث العصبية والتشتت.

وأوضح الأسماك من أفضل البروتينات التي تساعد في تقوية الجسم والعقل، ولهذا ننصح بتناوله كثيرا.



