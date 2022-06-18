الصحة: 12 عيادة طبية وغرف طوارئ لتأمين الحجاج المصريين خلال أداء المناسك

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى بوزارة الصحة عن تفاصيل خطة الوزارة لتامين الحجاج المصريين خلال اداء المناسك هذا العام.

وقال " عبد الغفار "خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار فضائية dmc، إن الدولة المصرية تقوم بواجبها تجاه الحجاج المصريين بتوفير التأمين الصحى من خلال 12 عيادة طبية و7 أطنان أدوية وغرف طوارئ فى المدينة المنورة ، مكة المكرمة تعمل على مدار 24 ساعة، وتقديم محاضرات توعوية فى مناطق إقامة الحجاج .

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن الاشتراطات الصحية للحجاج سواء من خلال شهادة التطعيم بفيروس كورونا ، أو تحليل pcr، الجرعة التنشيطية التى تفيد سلبية الإصابة بالفيروس بالاضافة للتطعيم وشهادات التطعيم من الالتهاب السحائى والخلو من الأمراض وتأمين الحاج من الأمراض بالتعاون والتنسيق التام على اعلى مستوى مع المملكة العربية السعودية .