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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مقاضاته شاباً مصرياً.. سمية الخشاب تتضامن مع راشفورد: «خلي السوشيال ميديا ترتقي»

سمية الخشاب
سمية الخشاب

علقت الفنانة سمية الخشاب على قيام، ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد برفع دعوى قضائية ضد شاب مصري مقيم في الشرقية بسبب تنمره عليه.
وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر لتؤيد ما قام به اللاعب الإنجليزى “اللي عمله راشفورد تصرف صح وهيخلي أي شخص على السوشيال ميديا يفكر مليون مرة قبل ما يكتب تعليق مش كويس أو يشتم” .
وأضافت: خلي السوشيال ميديا ترتقي شوية وتبقى طاقة إيجابية بس،  ‏أي شخص عنصري يعتبر زيه زي المتحرش ويستاهل عقوبة". 

 


 


وكان محامي اللاعب الإنجليزي تقدم بدعوى قضائية ضد طالب مصري بكلية العلاج الطبيعي، مقيم في الشرقية لاستخدامه عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.
يشار إلى أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مشاركتها في مسلسل موسى، ﺇﺧﺮاﺝ: محمد سلامة، ﺗﺄﻟﻴﻒ: ناصر عبدالرحمن، بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، أسماء جلال.

 
كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".

سمية الخشاب السوشيال ميديا مانشستر يونايتد راشفورد دعوى قضائية الفنانة سمية الخشاب

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