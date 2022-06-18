غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

كشف الفنان وائل عبد العزيز كواليس خلافه مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز لأول مرة من خلال حوار على إحدى الفضائيات وكشف أيضا عن علاقته بالفنان أحمد العوضي .

تصريحات وائل عبد العزيز

حلّ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفا في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز وتحدث عن أزمته مع شقيقته ياسمين عبدالعزيز.

قال وائل عبد العزيز خلال اللقاء إنه أخطأ في حق شقيقته ويتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها وأن يتم الصلح وأنه تعهد ألا يتدخل في حياتها إلا إذا طلبت منه .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: