رابطة الزجالين وكتاب الأغاني تنظم ليلة أدبية بثقافة السويس

نظَّمت رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالسويس برئاسة الشاعر أحمد رشاد اغا ليلة أدبية متميزة بفرع ثقافة السويس بحضور عبد المنعم حلاوة مدير عام الفرع وهويدا طلعت مدير قصر ثقافة السويس والمستشار محمد سرور رئيس رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بجمهورية مصر العربية والاعلامية سارة سليمان المستشار الأعلامى للرابطة والمستشار صابر أبودقة ودكتور سادات غريب والشاعر عزت المتبولى والمفكر صلاح زهير، والأديب محمد أبو الحسن والأعلامي حمدى حجازى والاعلامية زينب الجمل والشاعر محمد ابو عمرة ومها الشرقاوى ومنير لبيب ونخبة متميزة من الشعراء والفنانين.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة وتدعيم المواهب الجديدة وخلق روح الابداع والثقافة والفنون بكافة الأقاليم الثقافية نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة والتابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد ملتقي الابداع والفن لرابطة الزجالين وكتاب الاغانى بثقافة السويس.

بدأ اللقاء بمقدمة رائعة من الشاعر المتميز عزت المتبولي تلاها كلمة السيد عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس الذى رحب بالحضور وطالب الجميع بتفعيل دور المبدع في تنوير المجتمع وزيادة المنتج الإبداعي ليكون للمبدعين دور وطني في تنمية الوعي لتشكيل ظهير وطني قوي خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية ومنع كل المحاولات التي تحاول النيل من تراب مصر ، واستكمال مسيرة التنمية للجمهورية الجديدة.

عقب بعدها الشاعر أحمد رشاد اغا بكلمات الإشادة علي تقدمة السيد مدير عام الفرع وأشاد بالحراك الثقافى الذي تشهده محافظة السويس والتعاون المثمر بين الرابطة وفرع ثقافة السويس.

أعقبه كلمة المستشار محمد سرور رئيس رابطة الزجالين وكتاب الأغاني حيث وجة التحية لفرع ثقافة السويس وكتيبة النجاح القائمة عليه وقام بطرح انجازات وطموحات الرابطة من أجل خلق أجيال وطنية متميزة تكون ظهير وطني قوي وأشاد بالنشاط المتميز لرابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالسويس

ألقى المؤرخ السويسى دكتور سادات غريب طرح فيها بعض المحطات التاريخية فى تاريخ مدينة السويس حيث تحدث عن بداية المشوار الوطني في معركة كفر احمد عبده عام 1951ضد الأحتلال الأنجليزى.

كما تحدث عن معارك وبطولات حرب الاستنزاف مرورا بيوم 24 أكتوبر عام 1973 وما دار فيه من أعمال بطولية لأبناء مصر الشرفاء من أبناء السويس حيث جسدت هذه الملحمة مفردات الولاء والانتماء لأبناء هذا الوطن الشرفاء ، وأشار دكتور سادات غريب إلى أن معركة السويس أثبت معدن الإنسان المصري والتي تعتبر نموذج وطنى مشرف يجب علي الشباب أن يحتذى بها ليعرف أن الحفاظ علي الأرض له ثمن غالي ويتطلب اليقظة والوعى دون الالتفات إلى الأفكار الهدامة والشائعات المغرضة التي تحاول النيل من مصرنا العظيمة وتخلل اللقاء فقرات من الإنشاد الدينى وبعض المداخلات من الحضور حول ماتم طرحة لأعمال الشاعر الكبير الراحل كامل عيد رمضان أدار اللقاء الشاعر المتميز عزت المتبولى.