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دقائق على انتهاء وجود سيد الخواتم فى السماء.. انتهز الفرصة وشاهده الآن

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

يكون عشاق ومحبين عالم الفلك الآن مع ظاهرة فلكية فريدة ومتميزة اليوم عندما يكون كوكب زحل "سيد الخواتم" فى مقابلة الشمس، في مشهد يترقبه  جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر يقترن مع كوكب زحل اليوم السبت الموافق 18 يونيو، حيث نراهما متجاورين في السماء عند الساعة 23:10 مساء تقريبا.

وأشار الدكتور تادرس أننا نشاهد القمر وكوكب زحل فى يوم السبت فى حالة اقتران إلى ان يختفيا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، سيظهر للعين المجردة  كنقطة ضوئية ذهبية وعند رصده باستخدام تلسكوب يمكن بسهولة رؤية نظام حلقاته.

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة ظاهرة اقتران القمر مع كوكب زحل، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار الدكتور أشرف تادرس، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

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ويُعتبر كوكب زحل سادس أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس، كما أنه ثاني أكبر الكواكب من حيث الحجم والكتلة، إذ يصل قطره إلى 120 ألف كيلو متر أي عشرة أضعاف قطر كوكب الأرض، ويدور زحل حول الشمس بمسار بيضوي، إذ يتطلب استكماله لدورة واحدة حول الشمس 29 سنة أرضية، بينما يتطلب إكماله لدورة واحدة حول نفسه 10 ساعات و39 دقيقة و24 ثانية.

ويعرف زحل بإنه جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

زحل لديه ثاني أقصر يوم في المجموعة الشمسية حيث يستغرق يوم واحد على زحل 10.7 ساعات فقط و يدور دورة كاملة حول الشمس في حوالي 29.4 سنة أرضية.

لدى زحل 82 قمرا، تم تأكيد وتسمية 53 قمراً ، وينتظر 29 قمراً آخر تأكيداً للاكتشاف والتسمية الرسمية.

المعهد القومي للبحوث الفلكية شروق الشمس جوهرة القومي للبحوث Jobs Education

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