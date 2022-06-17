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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحت عشرين عاما.. أوراق التقديم بالدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

كلية الفنون الجميلة
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

بدأت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان فى إقامة دورة لتنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورات تقام فى مجال تعلم فنون الرسم وفي العمارة.

وأوضحت الكلية الاوراق المطلوبة للتسجيل فى الدورة حيث قالت إن  على الراغبين في حضور الدورة التدريبية التوجه لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية (4 شارع محمد ثاقب - الزمالك) وإحضار التالي:

1/  صورة بطاقة ولي الأمر.

2/  صورة بطاقة المتقدم إن وجدت.

3/ صورة شخصية للمتقدم.

4/ جواز سفر للأجانب.

وأشارت كلية الفنون الجميلة بحلوان أن رسوم الدورة التدريبية الف جنية يتم دفعها فى الكلية عن طريق كارت فيزا أو ميزة او كارت المرتب، ونوهت أنه لا يوجد دفع نقدي، وأن الحد الأدني للسن المقدم 13 عام والحد الاقصى 20 عام.

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تبدأ فعاليات الدورة التدريبية في العمارة بداية من الجمعة 17 يونيو، وتعتبر دورة تنمية المواهب الفنية - العمارة تحت العشرين- هي دورة شاملة وسريعة ومختصرة في في تعليم المنظور وأساسيات العمارة، وأساسيات الرسم المعماري، والتكوين وأختيار اللقطة ومستوي النظر، والشكل الخارجي للمباني والنسبة والتناسب.

وتبلغ مدة الدورة أسبوع واحد فقط (2 محاضرات) والمحاضرة 6 ساعات (أجمالى 12 ساعة) علي يد نخبة من أساتذة الكلية، وأيام الدراسة الجمعة والسبت من التاسعة صباحا حتي الثالثة مساء.

وعلى جانب اخر  قام الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل  رئيس جامعة حلوان بعمل  جولة تفقدية للجان امتحانات كلية الفنون التطبيقية  حرصا منه على التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب لمعرفة سير الامتحانات ومتابعة احتياجاتهم .

وقد رافقه الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية وعلى هامش زيارته للكلية أفتتح سيادته معرض طلاب الفرقة الثالثة برنامج علوم تصميم الأثاث، وكذلك تفقد لجان امتحانات كلية التربية الفنية ورافق الدكتور محمود حامد عميد الكلية، كما قام بجولة تفقدية للجان كلية التربية الموسيقية ورافق سيادته الأستاذة الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، وذلك للاطمئنان على الطلاب وإجراء الامتحانات في جو مناسب لهم .

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أنه اطمأن خلال جولته على توفير التدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتوفير الخدمات الطبية والخدمية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وتوفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقرات الامتحان، موضحا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في الدراسة والحياة العملية.

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