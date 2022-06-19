خبير: يجب فصل التكييف عند وصول درجة حرارة الغرفة 25 درجة

قال المهندس هشام على عضو اللجنة الاستشارية للسلامة، إنه بعد التطرف المناخي وزيادة درجة الحرارة في العالم، بدأ عدد كبير من الناس في الاتجاه لترطيب التكيف بدون دراسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، يجب أن يكون هناك دراية تتم قبل الاتيان بالتكييف ويدخل فيها عوامل كثيرة منها حرار الشمس بالغرفة ومساحتها، وعلى ذلك يتم شراء حجم التكييف .



وأوضح أنه يجب اخذ راي مهندس استشاري متخصص في المجال لرؤية اتجاهات الغرفة ومعرفة أكثر مكان به شمس بالغرفة مشيرا أن حجم تكييف الصالة يختلف عن تكييف الغرف وكل شيء له حساباته .



وتابع يجب أن يتم فصل التكييف عند الوصول الي درجة الحرارة المطلوبة، وهى ٢٥ % درجة مئوية، لعدم تعرضه للحريق، مشيرا إلى أن تشغيله باستمرار بدون فصل يؤدي إلى التحميل على الأسلاك ويحدث انفجار منه في بعص الأحيان.

