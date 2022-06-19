ميتشو: ديربي الأهلي والزمالك مثل أهرامات الجيزة.. ولا يمكنني توقع الفائز

قال ميتشو، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: “مباراة الأهلي والزمالك ديربي شهير مثل أهرامات الجيزة، 90 دقيقة تكون مصر على أعصابها والمشجعون كذلك لأنهما أعرق ناديين بمصر”.

وتابع: “الأهلي يحاول الصعود في جدول ترتيب الدوري واللحاق بالزمالك المتصدر، ومشجعو الفريقين ينتظرون نتيجة جيدة من كل فريق وكرة جيدة، خاصة بعد خسارة المنتخب المصري في المباراتين الماضيتين”.

وأضاف: “كان لابد أن يحصل لاعبو الأهلي والزمالك على فترة راحة بعد المشاركة في المنتخب قبل خوض الديربي”.

وأكمل: “الزمالك فريق عظيم وداخل غرف الملابس الأجواء جيدة واللاعبون يتحدثون مع بعضهم البعض ويعلمون ماذا يريدون والإدارة تقوم بما عليها لإعداد اللاعبين العائدين من المنتخب”.

واختتم: “الزمالك لديه القدرة على تعويض الغيابات، لايمكنني توقع الفائز في الديربي”.

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