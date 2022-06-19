لإفطار لذيذ.. طريقة تحضير الكوراسون

يعد الكوراسون من المخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكوراسون في المنزل بوصفة بسيطة ومميزة.

وإليك طريقة تحضير الكوراسون في بالخطوات

مقادير الكوراسون

5 كوب كبير دقيق أبيض

2 كوب كبير ماء دافئ

1/2 كوب كبير زيت

1/4 كوب كبير لبن بودرة

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

زبدة للفرد

أي نوع حشو

للوجه:

بيضة

رشة فانيليا

خطوات تحضير الكوراسون

في بولة ضعي 2 كوب كبير من الدقيقو يضاف إليه الخميرة و السكر و الملح و اللبن البودرة و يخلط المزيج جيداً.

ضيفي الماء الى مزيج الدقيق تدريجيا و يخلط المزيج مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

تغطى العجينة و تترك لمدة 10 دقائق حتى تخمر.

بعد ال 10 دقائق و بعد ان تخمر العجين نضع الزيت و باقي كمية الدقيق و تعجن العجينة مرة أخرى، حتى نحصل على عجينة طرية و متماسكة.

قسمي عجينة ال 10 دقائق إلى كرات متوسطة الحجم و تترك لمدة 5 لترتاح قليلاً.

على سطح مرشوش عليه القليل من الدقيق تفرد كل كرة من العجينة بالنشابة حتى تصبح رقيقة و تدهن بالزبدة.

ضعي كرات العجين فوق بعضها البعض، مع ضرورة دهن زبدة بين كل طبقة والأخرى.

تفرد كل الطبقات مرة أخرى بالنشابة حتى تصبح رقيقة ثم تقطع إلى مثلثات متساوية الحجم.

ضعي الحشو المفضل للكرواسون ثم تلف ابتداءا من رأس مثلث العجينة الى القاعدة.

تدهن صينية فرن بالزبدة ثم توضع قطع الكرواسون في الصينية.

أخفقي البيضة جيدا مع الفانيليا ثم نقوم بدهن الكرواسون بها ثم نتركة لمدة 30 دقيقة أخرى حتى يتخمر.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن بعد تسخين الفرن ب 10 دقائق لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، و حتى ينضج الكرواسون و يحمر.

و يقدم مع المربى او النوتيلا.