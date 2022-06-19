سعد عامر: الحفاظ على الرقعة الزراعية لها عدة أفرع ووضع الضوابط للحفاظ عليها

أكد المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن الحفاظ على الرقعة الزراعية لها عدة أفرع ووضع الضوابط للحفاظ عليها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" القيادة السياسية وجهت بالحفاظ علي الرقعة الزراعية بكافة السبل من خلال تكاتف جميع الأجهزة المعنية".

وأوضح:" يتبقي دخول جهاز النجدة، متابعا:" عندما يصادف المواطن حادثا في الشارع يتصل بالنجدة فمن الأولي دخول النجدة ضمن الأجهزة المسؤولة عن حماية الرقعة الزراعية".

وأكمل:" عندنا 19 محافظة صفر تعدي جاري التنسيق للوصول لصفر تدعي علي الأراضي الزراعية بكافة محافظات الجمهورية".

