شخصية تلفزيونية شهير يكذب ناسا بشأن اكتشاف برج صخري بالمريخ

ادعى أوري جيلر شخصية تلفزيونية بريطانية، أن ناسا تكذب بشأن الأبراج الصخرية الملتوية الموجودة بالمريخ، معتقدا أنها بقايا جسم غامض تحطم على سطح الكوكب .

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، قال بندر إنه غاضب من مزاعم وكالة الفضاء لأن "أي شخص منطقي" يمكنه أن يخبرنا أن الأبراج ليست صخورًا.

أضاف الطبيب النفسي أن ناسا لديها الكثير من اللقطات التي تظهر الأجسام الطائرة المجهولة المحطمة على سطح المريخ.



قل جيلر إنه يعتقد أن الهياكل الملتوية الحمراء كانت ذات يوم جزءًا داخليًا من جسم غامض مصمم بدقة.



قال الطبيب البالغ من العمر 77 عامًا: بالنسبة لي ، تبدو هذه القطعة الصخرية المتلقطة من قبل ناسا وكأنها شئ انفصال عن جسم غامض، وإنها ليست طبيعية أو من صنع المريخ.

جدير بالذكر أن الاكتشاف المثير للدهشة تم بواسطة مجموعة Curiosity Rover التابعة لناسا في مايو من هذا العام ، على الرغم من أنه من غير المعروف حاليًا مدى ارتفاع أو تقدم أو متانة أبراج المريخ المرصود، حيث ادعى علماء الفلك أنهم جزء من هيكل صخري أكبر تآكل على مر السنين.

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