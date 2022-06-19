آيتن عامر تكشف توقعاتها لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك .. خاص

كشفت الفنانة آيتن عامر في تصريح خاص لصدى البلد عن توقعاتها لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام اليوم .

وقالت آيتن عامر :" الأهلي سيفوز بهدفين مقابل لاشئ ؛ وستكون مباراة مميزة للفريق الاحمر ".



جمهور الأهلي يدعم فريقة :

حرص جمهور النادى الأهلى على دعم الفريق قبل مواجهة نادى الزمالك مساء اليوم ، فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ودشن جمهور الاهلى هاشتاج “ القمه يا اهلي ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر

حكام القمة:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، امس السبت، حكام مباراة الأهلي والزمالك، خلال قمة الدوري المصري، المقرر لها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العشرين ببطولة الدوري

وأسند اتحاد الكرة مهمة إدارة المباراة إلى الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، كحكم ساحة، ويعاونه كلًا من إينيجو برييتو لوبيز، مساعد أول، وديجو باربيو سيلفيا، مساعد ثاني، وسيزر سوتو جرادا، حكم رابع، وحكم فيديو خوسيه لويس جونزاليس، ومعه ديفيد ميد جيميس.