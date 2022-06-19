القمة 124 .. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، نحو مباراة القمة رقم 124، والتي ستجمع بين النادي الأهلي أمام الزمالك، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة 20 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي صاحب الملعب، المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة وله 3 مباريات مؤجلة، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الأول برصيد 44 نقاط، من أصل 20 مباراة لعبها الفريق هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي بتشكيل مكون من:.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر.

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

بينما من المتوقع أن يبدأ البرتغالي فيريرا بتشكيل مكون من:.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود الونش ومحمد عبدالغني

في خط الوسط: عبدالله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله “نيمار”

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي وعمر السعيد وأحمد سيد زيزو.