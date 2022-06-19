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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد 19 يونيو 2022، على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر235 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 92ر7177 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر3%. 
وبحسب بيانات البورصة الكويتية، فقد جرى اليوم تداول نحو 8ر210 ملايين سهم عبر 14490 صفقة نقدية بقيمة 4ر56 مليون دينار كويتي.

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وانخفض مؤشر السوق الرئيس 02ر153 نقطة ليغلق عند مستوى 88ر5608 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 66ر2% جراء تداول 12ر125 مليون سهم نفذت من خلال 6250 صفقة نقدية بقيمة 5ر14 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول 6ر273 نقطة ليسجل 4ر7944 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر3% من خلال تداول 7ر85 مليون سهم عبر 8240 صفقة بقيمة 9ر41 مليون دينار.

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