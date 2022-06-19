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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الصعود للدوري الممتاز.. أحمد بيبو يعلن استقالة الجهاز الفني لفريق أسوان

بيبو مدرب أسوان
بيبو مدرب أسوان

أعلن أحمد بيبو المدير الفني لفريق أسوان، اعتذاره عن استكمال المهمة مع الفريق الأول لكرة القدم بعد الصعود للدورى الممتاز.

 

وكتب بيبو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تقديرا منا وإحتراما لاسم وتاريخ نادينا ومجلس إدارته.. قررنا نحن المدير الفنى والجهاز المعاون التقدم رسميا بإعتذارنا عن إكمال مهمتنا الفنية، وترك الحرية كاملة أمام إدارة الكرة بالنادى لاختيار عناصر الجهاز الفنى الجديد الذى يقود نادينا بالدورى الممتاز داعين لكم بتحقيق طموحات جماهير أسوان فى المستقبل القريب
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام".

 

وذيل البيان بتوقيعات: “أحمد بيبو وعبدالناصر عباس وأحمد كمال وأحمد مارادونا وحمادة السيد”.

 

وقاد أحمد بيبو، فريق أسوان للصعود للدورى الممتاز بعد احتلاله صدارة ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

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