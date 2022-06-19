عرض فيلم الحلم لـ عبدالعزيز حشاد بمركز الثقافة السينمائية.. الاربعاء

يعرض مركز الثقافة السينمائية، بـ٣٦ شارع شريف والتابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، يوم الاربعاء المقبل فيلم " الحلم " للمخرج عبد العزيز حشاد من انتاج المركز القومي للسينما.

الفيلم يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية القصيرة وتدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة علي العمل وكيف يكون حلمك ليس مستحيلا.

" الحلم " من بطولة أميرة فتحي وايمان مدحت والطفلة سيسي والطفل ياسين وقصة احمد صبحي وتصوير محمد عزمي مدير انتاج سلوي عبد الرحمن وإخراج عبد العزيز حشاد، وتم تصوير الفيلم في احدي قري محافظة الجيزة.



يقام العرض تحت اشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٢ يونيو في تمام الساعة ٧ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.

يذكر ان جميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.