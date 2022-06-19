ورشة مجانية لتعليم الأطفال مبادئ الفن القصصى فى بيت السنارى

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان "مبادئ الفن القصصي"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 من الشهر الجاري في تمام الحادية عشرة ظهرًا، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تنقسم الورشة إلى 4 محاضرات حول مبادئ الفن القصصي "القصة القصيرة"، تتضمن المحاضرة الأولى: مفهوم الأدب وأنواع الأعمال الأدبية وأشهر الأدباء المصريين وأهم أعمالهم، وتركز المحاضرة الثانية على عناصر القصة القصيرة، والفرق بين القصة القصيرة والرواية، والسمات الفنية للقصة القصيرة، أما المحاضرة الثالثة فتدور حول تحليل القصة القصيرة وكيفية نقدها والتدريب على تغيير أحد عناصر القصة دون المساس بالهدف الرئيسي، وتقدم المحاضرة الرابعة تدريب عملي على كتابة قصة قصيرة بطريقة يسيرة، وتحقيق عناصرها وسماتها الفنية.

يدير الورشة الدكتور أحمد علوان؛ وهو حاصل على درجة الدكتوراة في اللغة العربية آدابها، تخصص النحو والصرف، وقد عمل كمعلم لغة عربية في العديد من المدارس الحكومية واللغات، ويعمل حاليا كمحاضر لغة عربية بكلية البنات جامعة عين شمس، وله العديد من المؤلفات والأبحاث مثل الشعر من منظور نحوي والعدول عن الحركة الإعرابية في أبواب النحو.

تستمر الورشة أيام الثلاثاء 21 يونيو والأحد 26 يونيو والثلاثاء 28 يونيو والاثنين 4 يوليو، وتستهدف الأطفال من 9 إلى 12 سنة، وبحد أقصى 20 طفلا.