أسامة عرابي: حسام حسن يستحق تدريب منتخب مصر.. رحيل موسيماني في مصلحة الأهلي.. وبن شرقي إضافة للأحمر.. ولماذا ظهرت دولارات اتحاد الكرة الآن|حوار

يترقب عشاق كرة القدم المصرية قمة نارية بين الأهلي والزمالك، اليوم، الأحد في تمام الثامنة مساء، على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي بقيادة مديره الفني المؤقت سامي قمصان يريد الحفاظ على توازنه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد أيام قليلة من رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

في المقابل، تعد مواجهة الليلة ثأرية بالنسبة للزمالك، حيث خسر الفارس الأبيض مباراة الدور الأول أمام الأهلي بنتيجة 5-3.

أسامة عرابي أسطورة النادي الأهلي يتحدث لـ “صدى البلد” عن قمة الليلة، ورحيل موسيماني، وإقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر.

إليكم نص الحوار:

في البداية.. ما توقعاتك لمباراة القمة؟

مباراة مهمة للأهلي وللزمالك لأنها ستجمع بين أفضل فريقان في مصر إفريقيا، القطبين يعانيان من غيابات عديدة وأيضا المستوى متقارب، لكن في النهاية لن تحسم نتيجة مباراة اليوم بطل الدوري المصري.

هل يتأثر الأهلي سلبيا أمام الزمالك بسبب رحيل موسيماني؟

أعتقد أن رحيل موسيماني سيؤثر على أداء الأهلي إيجابيا، لأن رحيله في هذا التوقيت، سيمنح اللاعبين حماسا إضافيا من أجل الحفاظ على قيمة قميص النادي الأهلي.

هل خسر الأهلي برحيل موسيماني؟

موسيماني هو من خسر برحيله الأهلي، فالنادي يضيف لأي مدرب وليس العكس والنادي لن يقف على أحد، موسيماني مثلما حقق إنجازات كانت له إخفاقات أيضا مثل خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير والدوري والسوبر المصري.

هل تؤيد استمرار سامي قمصان مديرا فنيا للأهلي حال الفوز على الزمالك؟

أرى أن الفترة المقبلة بحاجة إلى مدير فني أجنبي مع استمرار سامي قمصان في الجهاز الفني، على أن تتاح له فرصة المدير الفني في وقت لاحق.

هل يحقق بن شرقي إضافة للأهلي حال اتمام الصفقة؟

بالتأكيد نعم، أشرف بن شرقي من أفضل اللاعبين المحترفين الذي لعبوا في الدوري المصري، ووجوده سيمثل إضافة فنية للفريق.



ما تعليقك على إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر؟

اتحاد الكرة تعاقد مع مدير فني مصري منذ فترة قصيرة، وكان يجب أن نسانده وندعمه بدلا من إقالته سريعا، المدربين الأجانب حصلوا على فرص عديدة مثل كيروش الذي خسر البطولة العربية وأمم إفريقيا وفشل في التأهل لكأس العالم، والآن نريد عودته، ما نفعله تقليلا من قيمة المدرب المصري.

اتحاد الكرة برر عدم تعاقده مع مدير فني أجنبي عقب رحيل كيروش بإن الخزنة لم يكن بها دولارات، لماذا ظهرت الدولارات الآن؟

من المدرب الأنسب لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة؟

حسام حسن يستحق فرصة لماذا لا يدرب منتخب مصر في الفترة المقبلة، بالنسبة للمنتخب الأولمبي يوجد 500 مدرب مصري يستحقون خوض التجربة.

أخيرا.. ما نصيحتك لرمضان صبحي بشأن مستقبله؟

رمضان اتخذ قرارا صعبا بالرحيل عن الأهلي، كان يجب أن يستمر مع الأهلي، هو لاعب كبير وأتمنى أن يحترف في الخارج.