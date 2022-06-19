حسن شاكوش يتسلم كارنية نقابة المهن الموسيقية.. ويعلق: جاهزين للشغل

أعلن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حصوله على تصريح من قبل نقابة المهن الموسيقية.

نشر حسن شاكوش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له من داخل نقابة المهن الموسيقية، بصحبة إدارة أعماله، مُمسكًا بكارنيه النقابة، مُعلقًا عليها بقوله «الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل».



حسن شاكوش ومحمد رمضان :

شارك مؤدى المهرجانات حسن شاكوش، متابعيه بـ صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وعلى خطى الفنان محمد رمضان، ظهر حسن شاكوش مرتديا قميصا أسودا شفافا وبنطلون جينز مقطع .

وارتدى الفنان محمد رمضان، القميص نفسه فى إحدى حفلاته فى الساحل الشمالى عام 2019 وأثارت إطلالته جدلا واسعا وغضب متابعيه وأعتبرها جمهوره تشبه بالنساء.

يذكر ان قال أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن مجلس النقابة بصدد تشكيل لجنة لفحص كل فيديوهات مؤدي المهرجانات حسن شاكوش المسيئة للنقابة، لافتا إلى أن ملف حسن شاكوش يضم نسخ ورقية وفيديوهات مصورة لكل تصريحاته عن النقابة.

وأضاف أحمد رمضان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مجلس النقابة لم ينعقد حتى الآن لبحث تظلم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بشأن إيقاف قيده بالنقابة.

تابع سكرتير نقابة المهن الموسيقية، لن نخالف القانون أو اللائحة، سيتم طرح قرار اللجنة على مجلس النقابة من أجل الموافقة عليه، ومن المقرر حين انعقاد اجتماع المجلس اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لفحص التظلم، مشيرا إلى أنه لم لا توجد أي تظلمات أخرى من أي أحد وبالتالي سيقتصر عمل اللجنة على فحص شكوى حسن شاكوش.