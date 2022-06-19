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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل 5 حبوب لزيادة وزن النساء بسرعة

حبوب زيادة الوزن
حبوب زيادة الوزن

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن أفضل حبوب لزيادة الوزن بسرعة للنساء كى تتمكن من التخلص من النحافة نهائيا.

توجد عدة حبوب لزيادة الوزن لدى النساء ولكن يجب اختيار النواع المناسب حسب حالة الجسم والظروف الصحية للحصول على أقصى الفوائد دون أضرار جانبية.

نعرض لكم أفضل حبوب لزيادة الوزن بسرعة للنساء وفقا لما جاء فى موقع “ healthline”.

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البروتين
يعرف معظم الناس أن البروتين عنصر عضلي مهم  يقترح معهد الطب أن 10-35٪ من السعرات الحرارية اليومية يجب أن تأتي من البروتين  وهو مهم لزيادة حجم عضلات الجسم بدلا من زيادة الدهون 

الجانب الأكثر أهمية هو المبلغ الإجمالي الذي تستهلكه كل يوم. يوصى بتناول 0.6 - 0.9 جم / رطل (1.4-2.0 جم / كجم) ويمكن أن يأتي تناولك للبروتين إما من الطعام أو من المكملات الغذائية.


الكرياتين
الكرياتين هو أحد المكملات الغذائية متعددة الفوائد حيث يحسن أداء التمارين واكتساب العضلات بمرور الوقت وتتوفر عدة أنواع ولكن يوصى حاليًا باستخدام الكرياتين أحادي الهيدرات فهى من أهم حبوب لزيادة الوزن.

الميثيل تستوستيرون 

من  أفضل حبوب زيادة الوزن خاصة لمن تمارس الرياضة أو انخفاض كبير فى نسبة هرمون التستوستيرون 

 أوكساندرولون 

يناسب هذا الدواء النساء اللاتي يعاني من خسارة الوزن بشكل ملحوظ نتيجة الإصابة بمرض ما .

أكسي ميثولون 

يعد من أفضل حبوب لزيادة الوزن يساعد فى زيادة وزن النساء خاصة من لديهن فقدان الشهية أو يعانين من الأنيميا ويزيد الشعور بالقوة.

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