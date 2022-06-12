لأصحاب النحافة.. الحلبة المطحونة لزيادة الوزن

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، فوائد الحلبة المطحونة لزيادة الوزن.





تعدّ الحلبة من الوصفات الطبيعية المهمة ،حيث تُستخدم بذورها بشكل أساسي لزيادة الوزن، وللتخلص من النحافة المفرطة، وذلك لما تحتويهمن العديد من الخصائص والفوائد المهمة للجسم، ومنها:





تساعد على فتح الشهية للأكل

وذلك عن طريق نقع بذور الحلبة في الماء الساخن، وشربها على الريق أو قبل الطعام بعشر دقائق يومياً، ولمدة شهر كامل.





*تساهم في زيادة الوزن بشكل واضح وكبير؛

وذلك لاحتوائها على هرمون الإستروجين، الذي يساعد على حفظ الطاقة في الجسم.





تساعد في تكبير الصدر للفتيات اللواتي يعانين من هزل الصدر وضعفه؛ وذلك لاحتوائها على هرمون البرولاكتين.





تساهم في تسمين الوجه وزيادة نضارته، وذلك عن طريق خلط معلقة من الحلبة المطحونة مع معلقة صغيرة من العسل، واستخدامها كقناع على الوجه.





فوائد الحلبة الصحية الحلبة من الأعشاب والنباتات المفيدة جداً للجسم،وذلك لما تحتويه من عناصر أساسية لبناء الجسم والحفاظ عليه كالفيتامينات، والكالسيوم، والأحماض والفسفور، والحديد،





كما تحتوي أيضاً على العديد من الفوائد الصحية للجسم، فمنها:

تقلل من اضطرابات المعدة كالإمساك، والإسهال، وتساهم في علاج أمراض المعدة والصدر.





تحافظ على ليونة الجسم وقوته، خصوصاً في فترة البلوغ؛

وذلك لأنها تساعد في تنشيط الهرمونات وتحفيزها.





تخفف من أمراض الجهاز التنفسي، كالربو والسعال ، وتعالج المغص والإمساك والبواسير. تستخدم كعلاج قوي للضعف الجنسي عند كلا الجنسين.





تطرد الديدان، وتنظف المعدة، وتطهرها من البكتيريا والجراثيم.





تساعد في إدرار الحليب عند المرضعة، وتعالج آلام الحيض وعسره، وتسهل عملية الولادة بشكلٍ ملحوظ.





تهدأ الأعصاب، وتقلل من جدة الصداع والتشنجات والدوخة. تحفز جهاز المناعة وتقويه، كما وتستخدم كمضاد حيوي للكثير من الأمراض كالإنفلونزا.





تعالج القرح المعدية، وتخفف من آثارها، وذلك عند خلط ملعقة صغيرة من الحلبة مع معلقة صغيرة من العسل، وتناولها يومياً على الريق. تساعد في التخفيف من معدل السكر في الدم، كما ينصح مرضى السكري بتناول مغلي الحلبة يومياً.