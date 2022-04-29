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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتقيل الوزن في رمضان.. 23 نصيحة لـ علاج النحافة

للي خس في رمضان ..
للي خس في رمضان .. 23 نصيحة لـ علاج النحافة

النحافة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص بشكل عام ولكن بعض الأشخاص يلاحظون انخفاض كبير فى الوزن أثناء صيام شهر رمضان.

وللأسف الشخص النحيف جدًا يجد صعوبة أكثر من الشخص العادي فى اكتساب الوزن خاصة إذا كانت العوامل الوراثية لديه تميل للنحافة. 

نكشف لكم طرق فعالة فى علاج النحافة ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ evegym” 

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طريقة فعالة لـ زيادة الوزن بسرعة للرجال والنساء

1. التشاور المنتظم مع اختصاصي تغذية يقوم بحساب السعرات الحرارية اللازمة حسب الوزن والطول والجنس والنشاط ومقدار الوزن الذي يريد اكتسابه أسبوعياً.

2. اتباع اقتراحات الهرم الغذائي فيما يتعلق بالحصص اليومية وهي كالتالي:

أجزاء من الخضار
2-4 حصص من الفاكهة
2-3 حليب وخلاصاته مثل الزبادي والجبن
6-11 حصة من الخبز والحبوب والأرز والمعكرونة
2-3 حصص من اللحوم والأسماك والبقوليات
تستخدم الدهون والزيوت والحلويات بحذر وبكميات قليلة.
يمكن تحديد الأجزاء من خلال ما يلي:

حصة من مجموعة الخبز والحبوب تعادل شريحة خبز أو نصف كوب أرز أو مكرونة مطبوخة
تعادل حصة الخضار نصف كوب من الخضار أو برتقالة متوسطة الحجم أو تفاحة متوسطة الحجم أو ثلاثة أرباع كوب عصير
جزء من مجموعة الألبان يعادل كوبًا من الحليب
جزء من اللحم يعادل قطعة صغيرة من اللحم أو الدجاج أو السمك أو كوب ونصف من البقوليات المطبوخة

3. يُنصح بتناول وجبات صغيرة متعددة بدلًا من الوجبات الأقل حجمًا ، فمريض النحافة يحتاج إلى ثلاث أطباق رئيسية وثلاث وجبات خفيفة صغيرة ، الأولى بين الإفطار والغداء ، والثانية بين الغداء والعشاء ، والأخيرة قبل النوم .

4. تناول أطعمة مليئة بالطاقة مثل خليط الفواكه والحليب "الكوكتيلات" وخاصة كوكتيلات الموز والمعجنات مثل الفطائر والبسكويت.

5. بدء الدورة بالطبق الرئيسي وحفظ السلطة والفاكهة حتى نهاية الوجبة.

6. تناول الفاكهة والخضروات أمر لا بد منه لتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة لصحته.

7. تناول بعض الحلويات في نهاية الوجبة أو استبدلها بكريمة أو مربى أو ساندويتش عسل.

8. إضافة المارجرين إلى الأطعمة أثناء الطهي وذلك لزيادة السعرات الحرارية.

9. إضافة زيت الزيتون إلى السلطات

10. إضافة العسل إلى الحليب والمشروبات الساخنة

11. تناول المكسرات والفواكه المجففة في الوجبات الصغيرة أو إضافتها إلى السلطات أو الأرز.

12. تناول كوب من الحليب مع الغداء والعشاء

13. نضيف الجبن المبشور إلى الأرز والمعكرونة ومكعبات الجبن الأبيض إلى السلطة.

14. الأكل مع صحبة وفي الهواء الطلق.

15. استخدام الزبدة أو السمن في السندويشات أثناء تحضيرها قبل وضع الجبن أو زبدة الفول السوداني وإضافة المربى أو العسل بعد ذلك.

16. شرب الحليب كامل الدسم أو الحليب مضاعف الدسم الذي يتم تحضيره من خلال إضافة ثلث كوب من الحليب المجفف منزوع الدسم إلى كوب من الحليب كامل الدسم مما يجعله يحتوي على سعرات حرارية أكثر بنسبة 50٪ من الحليب العادي كامل الدسم وجزء مزدوج من من البروتينات الموجودة في الحليب كامل الدسم.

17. تجنب شرب الماء أثناء الأكل لأنه يضعف الإنزيمات الهضمية ويعيق عملية الهضم ويملأ المعدة ويجعل المريض النحافة يشعر بالشبع بسرعة كبيرة.

18. مضغ الطعام ببطء وبشكل كاف

19. محاولة إضافة بعض التغييرات على الوجبات حتى لا تمل

20. ممارسة الرياضة بانتظام منذ ممارسة الرياضة تقوي العضلات وتركز الوزن المكتسب في العضلات بدلاً من زيادة الدهون كما أنها تفتح الشهية وتقلل من تأثير الضغط النفسي على الصحة العامة.

21. التعرض لأشعة الشمس "بعيدا عن أوقات الذروة فى الصيف " مما يعزز الصحة ويفتح الشهية

22. استشارة الطبيب قبل استخدام بعض الحبوب المخصبة أو الفيتامينات والمعادن في حالة اتباع النظم الغذائية التى لا تكفى احتياجات الجسم

23. تجنب الضغوط النفسية والمشاكل التي تضعف الشهية وبالتالي تنقص الوزن.

 

يحتاج مريض النحافة إلى استشارة طبية للتأكد من عدم إصابته بأي من الأمراض التي تسبب النحافة ثم البدء في علاجها  فمثلاً مرضى الأنيميا والغدة الدرقية.

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