منها الأنيميا..حسام موافي يكشف عن الأسباب الرئيسية وراء زيادة ضربات القلب..فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الأنيميا قد تسبب زيادة ضربات القلب، خاصة مع أي مجهود أو عند صعود السلم

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان احتقان الرئة يتسبب بالنهجان بسهولة جدا.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن احسن اختبار للقلب الولالدة الطبيعية للسيدات، مؤكدا أن الولادة لو تمت بشكل طبيعي دون التأثير على القلب، يكون القلب صحي.



وأشار حسام موافي إلى أن مريض الضغط العالي، يعاني من دقات القلب العنيفة خاصة مع صعود السلم