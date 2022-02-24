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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة فعالة لـ زيادة الوزن بسرعة للرجال والنساء

طريقة فعالة لزيادة
طريقة فعالة لزيادة الوزن

في حين أن اكتساب الوزن قد يكون صعبًا، في المقابل إذا كنت من الرجال الذين يبحثون عن طريقة فعالة لزيادة الوزن  بسرعة وبناء العضلات والسيطرة في الوقت نفسه على الأمراض إليك طريقة فعالة لزيادة الوزن والعضلات وتعزيز الصحة العامة.

 

لأنه من المحتمل أن يعاني الأفراد  الذي يعانون من نقص الوزن من مشاكل صحية ، بما في ذلك العقم وتأخر النمو وضعف جهاز المناعة بجانب هشاشة العظام، وزيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الجراحة ولذلك الأطعمة التالية قد تساعد، يمكنهم أيضًا زيادة العضلات وتعزيز الصحة العامة  وإليك أفضل طريقة فعالة لزيادة الوزن بسرعة 

طريقة فعالة لزيادة الوزن

طريقة فعالة لزيادة الوزن بالحليب 

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية على زيادة الوزن بأمان وفعالية ويقدم الحليب مزيجًا من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات كما أنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم ويعد محتوى البروتين في الحليب خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون بناء العضلات.

 

طريقة فعالة لزيادة الوزن بسرعة للرجال بمخفوق البروتين

بجانب الحليب يمكنك زيادة الوزن بسرعة بمخفوق البروتين فهو يمكن أن يساعد الشخص على زيادة الوزن بسهولة ويعد أكثر فاعلية  في بناء العضلات إذا تم تناوله بعد فترة وجيزة من التمرين.

 

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المخفوقات الجاهزة تحتوي غالبًا على سكر إضافي لذا يجب  يجب تجنبها والتحقق من الملصقات بعناية.

غالبًا ما يستخدم الرجال الرياضيون مكملات البروتين لتعزيز كتلة العضلات، جنبًا إلى جنب مع تدريبات المقاومة وتعد مكملات البروتين متاحة للشراء عبر الإنترنت وطريقة غير مكلفة لاستهلاك المزيد من السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

 

على الجانب الآخر بجانب مكملات البروتين يمكن تناول ألواح الحبوب  فهي توفر الفيتامينات والمعادن ويجب على الإنسان أن يبحث عن ألواح تحتوي على الحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه وتجنب تلك التي تحتوي على كميات زائدة من السكر.

 

ومع ذلك ، يحتوي بعضها على الكثير من السكر وقليل من الكربوهيدرات المعقدة، يجب تجنب هذه الحبوب وبدلاً من ذلك، اختر الحبوب التي تحتوي على الحبوب الكاملة والمكسرات. فهي تحتوي على مستويات صحية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية مثل الألياف ومضادات الأكسدة.

طريقة فعالة لزيادة الوزن بسرعة للرجال

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طريقة فعالة لزيادة الوزن في أسبوع بالمكسرات وزبدة الجوز

يمكن أن يساعد تناول المكسرات بانتظام  على زيادة الوزن بأمان فتعد المكسرات هي وجبة خفيفة رائعة ويمكن إضافتها إلى العديد من الوجبات ، بما في ذلك السلطات وهي أفضل طريقة فعالة لزيادة الوزن في أسبوع .

تحتوي المكسرات المحمصة الخام أو الجافة على معظم الفوائد الصحية ويمكن أيضًا أن تساعد زبدة الجوز المصنوعة بدون سكر مضاف أو زيوت مهدرجة. يجب أن يكون المكون الوحيد في هذه الزبدة هو المكسرات نفسها.

طريقة فعالة لزيادة الوزن طبيعيا 

زيادة الوزن

 

تعد أفضل طريقة فعالة لزيادة الوزن طبيعيا هي تناول مجموعة من الأطعمة الصحية كالأرز فهو يحتوي على حوالي200 سعر حرار كما أنه مصدر جيد للكربوهيدرات التي تساهم في زيادة الوزن. يجد الكثير من الناس أنه من السهل دمج الأرز في الوجبات التي تحتوي على البروتينات والخضراوات.

 

على الجانب الآخر ثبت أن تناول اللحوم الحمراء يساعد في بناء العضلات واكتساب الوزن.

 

تحتوي شرائح اللحم على كل من الليوسين والكرياتين ، وهي عناصر مغذية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز كتلة العضلات. تحتوي شرائح اللحم واللحوم الحمراء الأخرى على البروتين والدهون ، مما يعزز زيادة الوزن.

 

بينما يُنصح الشخص بالحد من تناوله، فإن القطع الأقل دهونًا من اللحوم الحمراء أكثر صحة للقلب من القطع الدهنية.

 

يمكن تناول أيضا الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة ، والتي يمكن أن تعزز زيادة الوزن. يحتوي بعضها أيضًا على بذور توفر فوائد إضافية.

 

على الجانب الآخر تعد أفضل طريقة فعالة لزيادة الوزن طبيعيا هي تناول النشويات الأخرى لأنها تساعد  على تعزيز نمو العضلات وزيادة الوزن. 

تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالنشويات ما يلي:

بطاطا
حبوب ذرة
الكينوا
الحنطة السوداء
فاصوليا
قرع
الشوفان
البقوليات
الخضار الجذرية الشتوية
البطاطا الحلوة
معكرونة
حبوب القمح الكاملة
خبز الحبوب الكاملة
ألواح الحبوب
 

المراجع ..medicalnewstoday

طريقة فعالة لزيادة الوزن بسرعة 

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