القومي للبحوث يقدم نصائح هامة لتقوية جهاز المناعة خلال موسم الشتاء

قالت الدكتورة أمل محمد مصطفي محمد الفقي بقسم العقاقير معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، إنه سواء كنت تواجه موسم البرد والإنفلونزا أو تحاول فقط الحفاظ على صحتك العامة، فمن المهم تعزيز جهازك المناعي عن طريق تناول الطعام الصحي المتوازن والنوم عدد ساعات كافية بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.



وأضافت "أمل" أنه من الشائع في الطب الشعبي استخدام الأعشاب الطبية للوقاية والعلاج من نزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي، وقد تم حديثا إجراء العديد من الأبحاث العلمية لتقييم هذه الأعشاب ودراسة مدي فاعليتها وتقدير الجرعات المناسبة لعلاج مختلف الأمراض بصفة عامة وتعزيز المناعة بصفة خاصة، لذا من المهم كيفية اختيار الجزء المناسب من النبات بالجرعة المحددة وطريقة تناوله وفق التعليمات المرفقة مع العشبة.



وأشارت إلى أنه لا يمكننا التحدث عن الأعشاب التي تعزز جهاز المناعة دون ذكر الزنجبيل(Ginger, Zingiber officinale ) حيث يتم تناوله سواء طازجا أو شراب دافئ أو كتوابل في الطعام، وقد تم استخدام الزنجبيل كعلاج تقليدي لآلاف السنين لعلاج الكثير من المشاكل الصحية، وذلك لتأثيره الفعال كمضاد للالتهابات، وقدرته على تلطيف التهاب الحلق وعلاج الغثيان بسبب احتوائه على عدد كبير من مضادات الأكسدة بالإضافة إلي البوتاسيوم والمنجنيز الذي يساعد على مقاومة الجسم للأمراض ويحمي القلب والأوعية الدموية ، ويحتوي أيضا على العديد من المواد الفينوليه أهمها 6-gingerol, 8-gingerol, and 10-gingerol، التي ثبتت فاعليتهم كمضادات للأكسدة ولعلاج بعض أنواع السرطانات.



وأوضحت أنه يعتبر الكركم ((Turmeric , Curcuma longa من التوابل التي تحظي باهتمام كبير علي الجانب العلمي وفي مجال الطهي نظرا لفوائده المختلفة، فهو يستخدم لعلاج العديد من المشاكل الصحية لاحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقلل تأثير الجذور الحرة ومواد مضادة للالتهابات والفيروسات والفطريات، ويعتبر Curcumin من أهم المواد الفعالة الرئيسية في الكركم والتي تعد عاملا قويا يعزز صحة الجهاز المناعي ويمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان ويتمتع بخصائص خافضة للكوليسترول في الدم.

وأكدت أنه يعد القرنفل ((Clove , Syzygium aromaticum من الأعشاب الطبية التي ثبتت لها فاعلية كبيرة في تعزيز صحة الانسان وعلاج كثير من الأمراض من خلال تقوية جهاز المناعة وتعزيز كفاءة الجهاز التنفسي فهو يعمل على مكافحة الالتهابات ، ويعالج ويسكن آلام الأسنان واللثة ويمكن استعماله كمطهر للفم، كما يساعد على محاربة البلاك والبكتيريا في الفم نتيجة احتوائه على العديد من المواد الفعالة التي تعمل كمضادات للأكسدة (Antioxidants) التي تقلل من مشكلة الإجهاد التأكسدي (Oxidative stress) الناتجة عن تراكم الجذور الحرة في الجسم، كما يحتوي القرنفل على المركّبات الفينوليّة مثل (Gallic acid)، إضافةً إلى (Tannins)، و Flavonoid glucosides، وبعض الزيوت المتطايرة (Acetyl eugenol)، وEugenol الذي يعد المركب الرئيسي المسؤول عن فاعلية القرنفل كمضاد للفطريات.



واستكملت: "أيضا تعتبر المرمرية (Sage, Salvia officinalis) من الأعشاب التي تمتلك رائحة قوية، كما لها الكثير من الفوائد الصحية المختلفة نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة مثل and polyphenolics β-carotene التي تحييد الجذور الحرة الضارة المسببة للأمراض المزمنة، بالاضافة الى سينيول (Cineol)، وبورنيول (Borneol) وحمض الكلوروجينيك (Chlorogenic) وحمض الكافيك (Caffeic) وحمض روزمارينيك(Rosmarinic) وحمض إيلاجيك (Ellagic) والروتين (rutin) التي تساعد على خفض مخاطر الإصابة بالسرطان وتحسين وظائف المخ والذاكرة و تساعد في دعم صحة الفم، وخفض مستويات السكر والكوليسترول، كما يساعد محتوى المرمرية من البوتاسيوم، والماغنسيوم، والمنجنيز، والكالسيوم في التحكم بمعدل دقات القلب وضغط الدم، والحفاظ على توزان السوائل في الجسم".